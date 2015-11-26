Руководитель федерации профсоюзов прокомментировал решение о снижении районного коэффициента

Профсоюзы Приморья: Зарплаты краевых бюджетников не снизятся. Фото: ИА PrimaMedia

Постановление №664-па о снижении районного коэффициента для краевых бюджетников в Приморье до 20%, подписанное сегодня, 15 октября, губернатором, содержит заградительные меры, на которых настояли профсоюзы региона. Тем самым заработная плата бюджетников после изменений системы оплаты труда не может быть ниже, чем до снижения районного коэффициента, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края.

"Мы добивались дополнительных гарантий сохранения зарплат работников на том же уровне, что был до снижения РК, и краевая администрация пошла навстречу. Теперь у низкооплачиваемых бюджетников зарплаты не упадут, а у ряда категорий работников, чьи оклады превышают МРОТ, даже немного вырастут. Однако мы по-прежнему считаем, что приморцев, как и остальных дальневосточников, нужно поддерживать, в том числе, стимулирующими коэффициентами, чтобы удержать в регионе. Поэтому мы продолжим бороться за РК не ниже 30% для всех отраслей региона уже на федеральном уровне", — заявил председатель ФППК Владимир Исаков.

Профсоюзы не рассчитывают на то, что эта борьба будет легкой. Надежду на благополучное решение вопроса дает выступление президента на заседание Госсовета во время ВЭФ, который назвал ключевым индикатором благополучия региона именно численность населения. На Дальнем Востоке она продолжает снижаться, и увеличить ее, сделать регион привлекательным для людей можно только через увеличение размера оплаты труда и повышение уровня жизни.

С января 2020 года, когда постановление №664-па начнет действовать, представители отраслевых профсоюзов и профильных департаментов будут вместе контролировать ситуацию на предприятиях, где трудятся краевые бюджетники. Распоряжением губернатора уже создана межведомственная рабочая группа по мониторингу заработных плат работников, которых напрямую затрагивает принятый документ, и утвержден её состав.