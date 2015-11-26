Если наберете в нашем тесте хотя бы 9/12, то вы точно родились в СССР — ТЕСТ

Давайте проверим, что вы помните о жизни в Советском Союзе?

Прогулки по Новому Арбату. Тематическое фото. Фото: сайт 22-91.ru

Ностальгировать по СССР можно долго. Мы предлагаем вам в очередной раз окунуться в советскую эпоху и вспомнить некоторые факты о жизни этого периода. Если пройдете тест ИА PrimaMedia на 9/12, то вы однозначно застали времена Советского Союза.