Если наберете в нашем тесте хотя бы 9/12, то вы точно родились в СССР — ТЕСТ

Давайте проверим, что вы помните о жизни в Советском Союзе?
Это интересно 19:30
Прогулки по Новому Арбату. Тематическое фото. Фото: сайт 22-91.ru

Ностальгировать по СССР можно долго. Мы предлагаем вам в очередной раз окунуться в советскую эпоху и вспомнить некоторые факты о жизни этого периода. Если пройдете тест ИА PrimaMedia на 9/12, то вы однозначно застали времена Советского Союза.

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Что знаете об СССР: Набираете в этом тесте 12/15 — то вы крепкий знаток прошлого "советов"

Только рожденные в СССР пройдут этот тест о жизни при совке

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Тэги: история города края страны отдых развлечение, досуг игра тест

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