Если наберете в нашем тесте хотя бы 9/12, то вы точно родились в СССР — ТЕСТ

Ностальгировать по СССР можно долго. Мы предлагаем вам в очередной раз окунуться в советскую эпоху и вспомнить некоторые факты о жизни этого периода. Если пройдете тест ИА PrimaMedia на 9/12, то вы однозначно застали времена Советского Союза.
Ностальгировать по СССР можно долго. Мы предлагаем вам в очередной раз окунуться в советскую эпоху и вспомнить некоторые факты о жизни этого периода. Если пройдете тест ИА PrimaMedia на 9/12, то вы однозначно застали времена Советского Союза.
© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia