Совет водителям, как не проколоться на зимней резине

В Приморском крае смена резины для автомобиля уже актуальна

Не стоит покупать зимнюю резину такого же размера, что и летняя. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

То, что ездить на летней резине зимой опасно, знает каждый водитель. Но при выборе зимней резины многие все же совершают ошибки.

Для начала необходимо определиться с размером. Не стоит покупать зимнюю резину такого же размера, что и летняя. В холодное время года "обуть" машину следует в шины меньшего радиуса и размера. Обычно на кузове авто производители указывают, какие радиусы и размеры нужно применять.

Много споров среди водителей возникает относительно шипов или липучек – это тип зимней резины. И тот и другой вариант подходят. Однако автовладелец должен ориентироваться при покупке на особенности своего региона. Если он городской житель и по бездорожью ездит крайне редко, шипы ему будут ни к чему.

Важно также обращать внимание на рисунок протектора. Самые распространенные – три вида.

Первый — обычный рисунок, он же симметричный. Шины с таким рисунком хороши при обильном снеге, а также гололедице, но малоэффективны при оттепели и когда на дорогах образуется каша из снега. Таким образом, для теплых регионов такая резина не подойдет.

Второй рисунок называется направленный. Он обладает плюсами первого, и кроме этого справляется со снежной кашей. Но такая резина не подходит для скоростных поездок

Резина имеет надпись со стрелкой по бокам "ROTATION", ее нужно монтировать именно по этим рекомендациям, путать нельзя, пишет avto-blogger.ru.

Наконец, третий рисунок – ассиметричный. Резина обладает всеми плюсами предыдущих двух, но и является более дорогой.

Эксперты рекомендуют также смотреть на форму шипа. Самая дешевая, но прочная – форма, имеющая вид гвоздя. Эффективнее будут те, которые имеют прямоугольную форму, а также форму креста или квадрата, но стоят они дороже.

Следует учитывать при покупке подержанной резины, что ее эластичность с каждым годом падает на 3-5%. Покупая б/у, смотрите на шипы. Их должно быть как можно больше, желательно не стертых и сломанных. Высота протектора должна быть не менее 7 – 8 мм.

И вот, что еще важно – цены на зимнюю резину продавцы поднимают как раз в октябре-ноябре, и снижают в январе-феврале.

Карина Красилова