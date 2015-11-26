День рождения Приморского края, панкратион и выставка художников: уикенд во Владивостоке

ИА PrimaMedia предлагает подборку интересных мероприятий грядущих выходных

Праздник. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Жители и гости Владивостока смогут выбрать, куда сходить на этих выходных. Среди мероприятий концерты Елены Ваенги и The Hatters, футбольный и хоккейный матчи, также в это воскресенье, 20 октября, Приморский край будет праздновать день рождения. ИА PrimaMedia предлагает подборку событий, которые определенно не стоит пропускать в грядущие выходные.

День рождения Приморского края 0+

20 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский регионы. В этот день Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.

В рамках празднования Дня рождения края с 14.00 до 15.00 на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани состоится праздничный концерт. Там же будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. С 11.30 до 13.30 на территории около фонтана набережной развернётся пленэр под девизом "Юные художники — родному Приморью". Здесь же пройдут мастер-классы для всех желающих "Приморье — морской край" и "Роспись платка. Национальные узоры".

Когда: 20 октября с 11.30

Где: набережная Спортивной гавани

Стоимость: вход свободный



Администрация Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Концерт The Hatters 16+

Они собирают многотысячные залы и лучшие фестивальные площадки. Их клипы смотрят миллионы людей по всему миру. Их песни звучат по радио и в твоих колонках. The Hatters зададут жару на презентации нового альбома "FORTE & PIANO" и сыграют свои лучшие песни.

Когда: 18 октября 20.00

Где: клуб Craft (ул. Выселковая, 39)

Стоимость: танцпол — 1 200 рублей, место за столиком — от 2 200 до 2 800 рублей



The Hatters. Фото: предоставлено организаторами

Международный турнир по современному панкратиону 12+

Бойцы со всего Дальнего Востока выступят против корейских спортсменов на турнире по современному панкратиону во Владивостоке. Предварительный файткард события включил 16 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Благовещенска, а также из Республики Корея и Азербайджана.

Все поединки турнира на Кубок главы города Владивостока под эгидой федерации современного панкратиона Приморского края пройдут по формуле двух пятиминутных раундов. Четыре из восьми запланированных рейтинговых боев будут проведены в формате матчевой встречи "Россия — Южная Корея".

Когда: 19 октября в 19.00

Где: Владивостокский цирк ул. Светланская, 103

Стоимость: от 800 до 3,5 тысяч рублей



Панкратион. Фото: предоставлено организаторами

Футбольный матч "Луч" — "Енисей" 6+

ФК "Луч" на стадионе "Динамо" в рамках регулярного чемпионата ФНЛ сезона 2019/2020 проведет матч с ФК "Луч — Енисей"

Когда: 19 октября в 16.00

Где: стадион "Динамо" (ул. Адмирала Фокина, 1)

Стоимость: от 150 до 600 рублей



"Луч". Фото: ИА PrimaMedia

Опера "Травиата" 12+

Как-то в миланскую консерваторию явился шестнадцатилетний крестьянский парнишка и показал свои сочинения, состоящие сплошь из красивых мелодий. Но профессора отказали ему в приёме – сочли недостаточно талантливым, а может быть, не пожелали видеть у себя непритязательного "деревенщину". В Милане не любят напоминаний об этом позорном факте – ведь отвергнутый парнишка был не кто иной как Верди! Да-да, Джузеппе Верди – один из величайших композиторов мира, проживший долгую славную жизнь и создавший 26 опер! (По иронии судьбы, уже давно миланская консерватория носит его имя). В 1853 году Верди написал оперу "Травиата" (что по-итальянски означает "падшая женщина") на сюжет драмы Дюма (сына) "Дама с камелиями". Прототипом героини стала знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, возлюбленная Дюма, умершая от туберкулёза в 23 года. Трогательная история её обречённой любви, рассказанная музыкой Верди, уже более 160 лет неизменно вызывает у слушателей всего мира сострадание и веру в Красоту человеческой души.

Когда: 19 октября в 17.00

Где: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20)

Стоимость: от 100 до 2 000 рублей



"Травиата". Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Хоккейный матч "Адмирал" — "Северсталь" 0+

В рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 в Фетисов Арене состоится матч "Адмирал" — "Северсталь".

Когда: 19 октября в 17.00

Где: "Фетисов Арена" (ул. Маковского, 284)

Стоимость: от 300 до 2 000 рублей



"Адмирал". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Концерт Елены Ваенги 16+

Выходя на сцену, Елена приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый её концерт – это монолог со зрителем. Она всегда непредсказуема, каждое появление на сцене – это новый спектакль с особенной драматургией и отношением с залом. Это "Театр Елены Ваенги"…



Елена Ваенга: "Придя на мой концерт, первое, что Вы подумаете, а на Ваенгу ли Вы пришли?

Я пишу и исполняю совершенно разную музыку, диаметрально противоположные песни. И всегда говорю: для того, чтобы что-либо обо мне понять, надо просто сходить на мой концерт".

Когда: 19 октября 19.00

Где: "Феско Холл" (ул. Светланская, 15)

Стоимость: от 1 500 до 6 000 рублей



Елена Ваенга. Фото: предоставлено организаторами

Осенняя краевая выставка художников Приморья 0+

В очередной осенней выставке принимают участие более 80 художников внушительным количеством работ: их более 140. В числе участников и молодые авторы, и те, кто давно уже завоевал авторитет в искусстве.

Когда: с 18 октября по 5 ноября

Где: Союз художников России (Алеутская, 14а)

Стоимость: 100 рублей



Картина. Фото: предоставлено организаторами

Спектакль "Шум за сценой" 16+

Что может быть интересней в театре, чем само закулисье, где творится порой что-то невероятное. "Шум за сценой" — самая известная и популярная комедия Майкла Фрейна, которая с огромным успехом идет по всему миру на театральных подмостках. В этой искрометной комедии драматург помещает "театр в театр", сплетая судьбы актеров и их персонажей, доводя действие спектакля до комического абсурда.

Иронизируя над театральным бытом, артисты со смехом вспоминают собственные гастрольные "приключения", представляя зрителям неизвестную сторону своей профессии, где не обходится без интриг, театральных страстей и, конечно же, зажигательной музыки и танцев.

Когда: 20 октября в 18.30

Где: театр Молодежи (ул. Светланская, 15а)

Стоимость: от 500 до 700 рублей