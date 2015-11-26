"Никогда не открывайте им двери": приморцев предупредили о новой схеме мошенничества

В социальных сетях жителям напомнили о безопасности

Никогда не открывайте им двери. Фото: pixabay.com

В социальных сетях жителей Владивостока предупреждают о новой схеме мошенничества, горожан просят быть внимательными и не открывать двери представителям этой компании, об этом сообщает ИА primaMedia.

Со слов мужчины, который поделился своей печальной историей, в городе появилась странная копания. Представители этой компании ходят по квартирам пенсионерок и навязывают им ненужный ремонт окон и сопутствующих товаров к ним по максимально завышенным ценам.

Так, родственница мужчины, находясь в преклонном возрасте и не в лучшем состоянии в связи с навязыванием ей услуг, должна компании приличную сумму.

"За установку небольшого кусочка жалюзи, оконных уплотнений и ручек 17 тысяч рублей", – с возмущением сообщает автор.

Пользователи полностью поддержали гневный порыв автора, заявив, что у представителей компании просто нет совести.

17 000 рублей за ремонт окна? Совести нет у них.

Блин, за 17 тысяч в панельке стандарт под ключ можно поставить.