В дальневосточной столице прошла акция "Белая трость"

Инвалиды по зрению вышли на улицы Владивостока. Фото: пресс-служба партии

Члены Приморского отделения Всероссийского общества слепых провели во Владивостоке акцию "Белая трость", приуроченную к одноименному Международному дню. 15 октября они вышли на улицы города, чтобы напомнить обществу о людях с ограниченными возможностями здоровья, а также о трудностях, с которыми они сталкиваются в условиях современного дорожного движения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Совместно с региональным координатором проекта партии "Единая Россия" "Доступная среда", депутатом Думы города Владивостока Дмитрием Поташевым и сотрудниками ГИБДД участники акции вышли на проезжую часть с плакатами, призывающими обратить внимание на проблемы граждан с ОВЗ – "Людям с тростью нужна ваша помощь", "Они видят мир сердцем", "Не быть слепым – не значит видеть" и другими лозунгами.



Инвалиды по зрению вышли на улицы Владивостока. Фото: пресс-служба партии

Далее под патронатом руководителя клуба танго Жанны Савенко, который сотрудничает с краевым обществом слепых, инвалиды по зрению исполнили для жителей и гостей города танец "Прогулка по родному городу" на одном из пешеходных переходов улицы Алеутской.

Заключительная часть акции имела образовательный характер. Ее участники рассказывали автомобилистам о Международном дне белой трости, вручали им памятки с правилами дорожного движения и разъяснениями о знаменательной дате, посвященной жизни и потребностям людей с ОВЗ, а также дарили водителям сладкие подарки.

Инвалиды по зрению вышли на улицы Владивостока. Фото: пресс-служба партии Инвалиды по зрению вышли на улицы Владивостока. Фото: пресс-служба партии 1 / 2

"Белую трость" мы проводим ежегодно. Для сообщества инвалидов очень важно привлечь внимание общественности — социально-активных и энергичных людей — к проблемам граждан с ОВЗ. Хочу отметить, что Жанна Савенко, как руководитель клуба танго при краевом обществе слепых, делает очень много – она помогает людям развивать свои танцевальные способности, что было продемонстрировано в ходе сегодняшней акции. Этот танцевальный проект называется "Шаг из темноты", и в этому году он завоевал президентский грант. Своим примером граждане с ограниченными возможностями здоровья способны продемонстрировать, что они являются сторонникам активной жизненной позиции!" — сообщил Дмитрий Поташев.