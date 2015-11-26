Приморский край зарекомендовал себя как центр международного сотрудничества России в АТР

Первый вице-губернатор Вера Щербина приняла участие в многостороннем форуме ЭСКАТО

Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина. Фото: Роман Павловский

Способы достижения целей в области устойчивого развития обсудили участники многостороннего форума Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)(18+) во вторник, 15 октября, во Владивостоке. Делегатов России и стран АТР приветствовала в Приморье первый вице-губернатор Вера Щербина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Основная цель форума – обеспечить всесторонний диалог между регионами Северо-Восточной Азии. Участники в течение двух дней обсуждают общее состояние и проблемы реализации программы по устойчивому развитию до 2030 года, результаты ее работы спустя пять лет после запуска, обмениваются практиками многостороннего сотрудничества и межинституционального взаимодействия для достижения общих целей.

Вера Щербина отметила, что проведение форума ЭСКАТО в столице Дальнего Востока и в регионе в целом не случайно. Приморский край исторически является форпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зарекомендовал себя как центр международного сотрудничества России в этой части мира.

"Цели устойчивого развития, обозначенные в повестке форума ЭСКАТО, актуальны и для Приморского края. Для нас также приоритетны такие направления, как развитие городской среды, обеспечение поддержки людей с ограниченными возможностями, предотвращение возникновения стихийных бедствий, защита окружающей среды, развитие многостороннего межрегионального сотрудничества, более активное вовлечение региона в экономические процессы и кооперационные связи в АТР", – обозначила она.

Первый вице-губернатор отметила, что для обеспечения реализации мероприятий по этим направлениям Приморье, как и другие регионы страны, активно включилось в реализацию национальных проектов, охватывающих такие направления, как человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Для этого в крае разработаны 49 региональных проектов.

В регионе также действуют уникальные экономические режимы – Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития, открывающие новые возможности инвестиционного сотрудничества. Предусмотренные ими льготы и преференции позволяют быстро и эффективно реализовать инвестиционные проекты. На сегодняшний день количество резидентов ТОР и СПВ уже превысило 1 тысячу компаний.

"У нас очень важные и совершенно конкретные задачи – формирование благоприятных условий для развития бизнеса, повышение привлекательности региона для туристов, развитие инфраструктуры и, самое важное, повышение благосостояния жителей Приморья. Вместе с тем, это накладывает определенную ответственность по сохранению уникальной природы, обеспечению экологической безопасности при реализации инвестпроектов. Нам интересен опыт других стран и регионов по достижению целей устойчивого развития, и мы тоже готовы делиться своим опытом в этих областях", – подчеркнула она.

Работа форума завершится в среду, 16 октября. По его итогам планируется сформировать ряд предложений и рекомендаций по вопросам повестки.

Справка: Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) – одна из пяти региональных комиссий ООН. ЭСКАТО является региональным рычагом развития для стран Азии и Тихого океана. В состав входят 53 государства-члена и девять ассоциированных членов. Организация сосредоточила свое внимание на региональном сотрудничестве в таких областях как: макроэкономическая политика и развитие, торговля и инвестиции, транспорт.