В Доме офицеров флота в третий раз состоялась научно-практическая конференция, посвящённая святому православной церкви Фёдору Ушакову

Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: АНО "Родной край"

Руководитель Дома офицеров флота Владимир Пискайкин презентовал проект "Забытые защитники Севастополя". Суть его в том, чтобы курсантами военных училищ воссоздать жизненный путь героев, после чего имена героев получат классы, в которых занимаются учащиеся Севастополя, Мордовии и Ярославской области. Об этом Пискайкин рассказал в ходе третьей научно-практической конференции, посвящённой российскому флотоводцу, святому Русской православной церкви Фёдору Фёдоровичу Ушакову, сообщает ИА PrimaMedia.

В Севастополе 13 октября состоялось торжественное открытие конференции в холле Дома офицеров Черноморского флота.

Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: АНО "Родной край" Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: ИА SevastopolMedia Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: ИА SevastopolMedia 1 / 3

После открытия, выступая с приветственным словом Пискайкин рассказал о проекте "Забытые защитники Севастополя".

— Речь идёт о том, что имена защитников Севастополя, которые похоронены на братском кладбище, к сожалению, сегодня не каждый человек, не каждый севастополец может назвать. Мы для каждого класса Нахимовского училища предложили одно имя героя, похороненного на братском кладбище, с тем чтобы учащиеся восстановили историю подвига этого человека. Нашли его родственников и рассказали бы им, что в Севастополе помнят и чтят героев, защищавших город в Крымскую войну. И после этого имя этого героя будет присвоено классу или студенческой группе. И таким образом, имя будет жить вечно, – сказал Пискайкин.

Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: АНО "Родной край" Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: АНО "Родной край" Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: АНО "Родной край" 1 / 3

С таким же предложением он обратился к представителям Ярославской области и Мордовии.

Заместитель директора департамента общественных коммуникаций Дмитрий Серов поблагодарил представителей делегации из этих регионов за то, что те прибыли на конференцию в третий раз, и отметил единство трёх мест, с которыми тесно связана жизнь Ушакова.

— Это место, где он родился, место, где он служил и побеждал, и место, где он упокоился. И замечательно, что все наши три региона помнят, чтят Фёдора Ушакова, человека, который за всю свою жизнь не потерял ни одного боевого корабля, – отметил Серов.

Проректор Саранской духовной семинарии Саранской и Мордовской епархии РПЦ, отец Павел Горбунов отметил силу духа флотоводца, любящего Бога.

— На земле мордовской, там, где проходили последние годы жизни, он явил могучую силу духа, которая была сосредоточена в глубине его сердца, любящего Бога, – сказал Горбунов.

Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: ИА SevastopolMedia Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: АНО "Родной край" Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: АНО "Родной край" Черноморцы придумали, как не забывать имена героев Обороны Севастополя 1854-1855 годов. Фото: АНО "Родной край" 1 / 4

После приветственных слов состоялся общефлотский урок истории "И флотоводец, и святой".

В ходе пленарного заседания участники конференции поделились архивными находками и историческими открытиями, проливающими свет на судьбу и подвиги прославленного российского адмирала. Так, с докладом "Портрет адмирала Ф.Ф. Ушакова, находки и открытия" выступил учредитель "Рыбинского музея адмирала Ф. Ф. Ушакова" Андрей Родин. В своём докладе он поведал участникам и гостям конференции, что изображения Ушакова, которые всем нам известны, на самом деле не отвечают истинному положению. Флотоводец выглядел иначе, утверждает Андрей Родин.

С докладом на тему "Личность Фёдора Фёдоровича Ушакова – пример нравственности русского человека" выступил капитан 1 ранга, председатель Севастопольской организации "Союз журналистов России", учёный секретарь Военно-научного общества ЧФ, кандидат политических наук Сергей Горбачёв.

Курсант второго курса специальности "Судовождение" Филиала ФГБОУ ВО "ГМУ имени адмирала Ф.Ф Ушакова" в Севастополе Игорь Скидрин презентовал книгу "Стратегия и тактика военно-морских сражений Ф.Ф.Ушакова".

В перерыве между докладами и круглым столом желающие могли приложиться к иконе св. Ушакова.

В рамках круглого стола все заинтересованные смогли поделиться своими мыслями о роли и значении флотоводческого гения Ушакова в становлении современного Российского военно-морского флота России.