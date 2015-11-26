Максимальный прирост наблюдается в сегменте светлых нефтепродуктов - бензин, дизельное топливо

Первая грузовая компания фиксирует рост перевозок нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Фото: предоставлено ПГК

Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за девять месяцев 2019 года увеличил объем погрузки нефтеналивных грузов в цистернах на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2,7 млн тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос на 14%, до 2,9 млрд т-км, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

"Наибольший объем перевозок обеспечивает наш ключевой партнер – предприятие "РН-Транс" (дочернее общество НК "Роснефть"), с которым у ПГК заключен долгосрочный сервисный контракт. В рамках договора мы доставляем нефтепродукты с Комсомольского НПЗ клиентам компании. Хочу отметить эффективное двухстороннее взаимодействие, которое позволяет не только качественно организовать плановую погрузку, но и оперативно решать любые вопросы", – рассказал директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.

Максимальный прирост перевозок нефтеналивных грузов зафиксирован в сегменте светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) – на 25%, до 2 млн тонн.

Большая часть объема погрузки пришлась на экспорт – 56%. Отправка нефтепродуктов в зарубежные страны выросла на 5%, до 1,5 млн тонн. Грузопоток преимущественно шел в порты Дальнего Востока.

Перевозки во внутрироссийском направлении выросли на 11%, до 1,2 млн тонн. Грузы следовали в регионы Дальнего Востока, Забайкальского края и Якутии.