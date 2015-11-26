Горожане выступили с жалобой на отсутствие нормальных условий для жизни

Управляющая компания не дает никаких ответов и не называет сроков

Управляющая компания не дает никаких ответов и не называет сроков. Фото: pixabay.com

В одном из районов города местные жители выступили с жалобой на отсутствие нормальных условий для жизни. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

Во Владивостоке на улице Добровольского, 37 в одном из дворов горожане сообщили о бездействии управляющей компании. Камнем преткновения во всей это истории стал мусор, который не вывозят на протяжении нескольких дней.

"В управляющей компании перекидывают вину друг на друга и точных сроков вывоза не называют," — сообщает автор поста.

Пользователи разделяют мнения жителей.

И этот бардак видят наши дети! Ни стыда, ни совести!

Узнайте, что за компания и позвоните туда. Затем есть портал специальный, для жалоб.