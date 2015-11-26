Хабаровская "ОПОРА" и "Балтика" объединили усилия для поддержки бизнеса в крае

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках IV Дальневосточного форума предпринимателей

Руководитель Хабаровского отделения ""ОПОРЫ РОССИИ"" Сергей Мазунин и директор филиала ""Балтика-Хабаровск"" Александр Вершинин. Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Подписание соглашения о сотрудничестве между Хабаровским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и пивоваренной компаний "Балтика", части Carlsberg Group, состоялось 10 октября в рамках IV Дальневосточного форума предпринимателей (18+). Стороны договорились взаимодействовать в целях формирования благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Хабаровского края, сообщили в компании "Балтика".

Как лидер российского рынка пива, "Балтика" отстаивает интересы отрасли, в том числе во взаимодействии с общественными организациями по всей стране. Эксперты компании не раз принимали участие в мероприятиях, организованных Хабаровским региональным отделением "ОПОРЫ РОССИИ" в целях защиты прав предпринимателей — представителей как пивоваренной, так и смежных отраслей, включая торговлю. Теперь стороны договорились о сотрудничестве и совместном проведении публичных мероприятий, обсуждений, слушаний для выработки общих позиций по вопросам развития и поддержки пивоваренной отрасли и связанных с нею, а также противодействия незаконному обороту пивоваренной продукции на территории Хабаровского края, активно привлекая к такой деятельности представителей малого и среднего бизнеса.



Со стороны ""Балтики"" соглашение подписали директор филиала Александр Вершинин и главный инженер Олег Петров. Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Сергей Мазунин, председатель Хабаровского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ":

"Отстаивать бизнес-интересы необходимо сообща. Только консолидированная позиция предпринимателей после обсуждений с участием представителей органов власти, урегулирования спорных моментов и выработки конкретных решений может быть услышана. "ОПОРА РОССИИ" создана для защиты интересов бизнес-сообщества, и наше сотрудничество с "Балтикой" принесет положительные результаты не только производителям пивоваренной продукции, но и ее продавцам, большая часть которых относится к субъектам малого и среднего предпринимательства".

Еще одной договоренностью в рамках соглашения о сотрудничестве стало предоставление хабаровской "ОПОРЕ" на регулярной основе информации о проводимых филиалом "Балтика-Хабаровск" тендерах на закупку товаров, работ и услуг для распространения среди членов регионального отделения общественной организации. Это поможет филиалу находить больше поставщиков на Дальнем Востоке, а местным предпринимателям — своевременно включаться в тендерные процедуры и повышать эффективность своего бизнеса.

Александр Вершинин, директор филиала "Балтика-Хабаровск":

"Балтика" стремится стать надежным бизнес-партнером в регионах своего присутствия. Мы и сейчас обеспечиваем стабильное развитие ряда дальневосточных предприятий, закупая в Приморском крае ПЭТ-преформу, в Еврейской автономной области — гофрокартон, привлекая к процессу доставки готовой продукции местные автотранспортные компании. Перспективным направлением для поиска новых партнеров является сфера сбора и переработки отходов упаковки. Ну а кроме того, наше предприятие всегда нуждается в сопутствующих производству товарах и услугах. Мы будем рады предложениям локальных поставщиков, которые, благодаря хабаровской "ОПОРЕ", смогут всегда быть в курсе организуемых нами тендеров".