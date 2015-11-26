Марафон занятий по энергосбережению провели приморские энергетики

Дети узнали о роли электроэнергии в жизни современного человека, традиционных и альтернативных способах выработки электричества
Общество 16:31

Марафон уроков по экологии и энергоэффективности в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (12+) прошел во Владивостоке в лицее №41. Сразу несколько тематических занятий для школьников 16 октября провели сотрудники филиала "Приморские электрические сети" и ПАО "ДЭК", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Главная задача занятий — обратить внимание подрастающего поколения на проблемы экологии и энергосбережения. В мероприятии приняли участие около 100 школьников в возрасте 8-10 лет.

В ходе занятий ребята узнали о роли электроэнергии в жизни современного человека, традиционных и альтернативных способах выработки электричества. Энергетики познакомили школьников с основами энергосбережения, объяснили, почему нужно разумно расходовать существующие природные ресурсы. В ходе уроков ученики отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, а также в игровой форме закрепили правила энергосбережения. Все школьники получили памятки "Основы коммунальной грамотности".

Напомним, 16 октября сразу в нескольких регионах России прошли уроки по экологии и энергосбережению. Образовательная акция проводится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки РФ.

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Тэги: ДЭК, Дальневосточная энергетическая компания дети энергетика

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