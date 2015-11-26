Средства выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации

Приморье получило почти 40 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения. Фото: Александр Сафронов

39,7 млн рублей, поступившие 15 октября в Приморье из резервного фонда правительства Российской Федерации, распределены по кредитным организациям и на почту для выплат гражданам, пострадавшим от наводнения. Кроме того, в муниципальных образованиях региона начали формировать дополнительные списки, сообщили ИА PrimaMedia в департамента труда и социального развития Приморского края.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получат 837 человек. Выплаты по 50 тысяч рублей получат 578 человек, частично утративших свое имущество. 24 человека, потерявших имущество полностью, получат по 100 тысяч рублей.

Вместе с тем, по распоряжению правительства Российской Федерации, на помощь пострадавшим от наводнения приморцам запланировано до 42 млн рублей. Поэтому в муниципальных образованиях Приморья начали формировать дополнительные списки на поддержку пострадавших. На сегодняшний день дополнительная потребность составляет 1,15 млн рублей.

"Согласно дополнительному списку, еще 100 человек получат выплаты по 10 тысяч рублей за подтопленный дом. 50 тысяч рублей получит семья, у которой имущество пострадало частично, 100 тысяч рублей – также одна семья за полную утрату имущества. Положенную помощь граждане, не вошедшие в основной список, получат уже в ближайшее время", — комментирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Глава ведомства информирует, что при формировании новых списков граждан, пострадавших от наводнения, эта работа продолжится.

Ранее администрация Приморья обратилась в правительство РФ за дополнительной финансовой помощью. На состоявшемся 14 октября заседании оперативного штаба губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что денежные средства должны быть оперативно доведены до населения.

"Нужно максимально оперативно организовать работу на местах и выплатить федеральные средства людям. Дополнительно направим из резервного фонда администрации Приморья почти 29 млн рублей за потерю урожая и в районы, где не была полностью выплачена сумма за частично пострадавшее имущество. На особом контроле должны быть многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры", – обозначил глава Приморья.

Отметим, помощь жителям оказывается в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края.