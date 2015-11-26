Многодетным семьям Приморья помогут снизить расходы на занятия детей спортом

Размер компенсации на каждого ребенка составит 50% от стоимости посещения, но не более 1 тысячи в месяц

Ребенок. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

В краевой закон о поддержке многодетных семей Приморского края будут внесены существенные изменения. Теперь они смогут возмещать расходы на посещение спортивных учреждений. Соответствующий законопроект одобрен на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан в среду, 16 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Право на новую меру социальной поддержки получат семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Как пояснила и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая, размер компенсации на каждого ребенка составит 50% от стоимости посещения, но не более 1 тысячи в месяц.

"По нашим данным, новая мера коснется около 31,4 тысячи детей из многодетных семей в возрасте от 5 до 18 лет. Проектом закона предусмотрено, что новая мера социальной поддержки распространяется на период с 1 сентября 2019 года", – уточнила глава ведомства.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик отметил, что с предложением о поправке выступил молодежный парламент и решение губернатора Приморья поддержать и разработать дополнительные меры соцподдержки для многодетных правильное и своевременное.

"Этот шаг направлен на обеспечение доступности занятий массовым спортом в крае. Предлагаю рассмотреть возможность такой поддержки всех детей, независимо от статуса семей, включиться в эту работу профильным департаментам, проработать с руководителями учреждений физкультуры и спорта. При необходимости, создать рабочую группу, которая займется этим вопросом", – сказал он.

Еще одно новшество, которое инициировал Олег Кожемяко, касается нового закона о компенсации за приобретенный многодетными родителями автомобиль. Поправка разработана по предложению одной из семей, участвовавшей в конкурсе "Семья года Приморского края" в июле этого года. После внесения изменения единовременная выплата на автомобиль семьям с шестью и более детьми будет предоставлена даже при наличии у них грузового автомобиля.

"Первая редакция содержала условие об отсутствии в собственности членов многодетной семьи автомобильного транспортного средства. В случае принятия обсуждаемого сегодня законопроекта право на компенсацию получает большее количество многодетных родителей", – комментирует Светлана Красицкая.

Депутаты поддержали инициативу губернатора и одобрили законопроект в третьем чтении.

Отметим, закон о компенсации за приобретенный автомобиль семьями, в которых воспитываются шесть и более детей, принят в марте этого года. Более 40 семей уже смогли снизить расходы за семейный автотранспорт с помощью краевого бюджета.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента РФ Владимира Путина. Один из них – региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".

"Сегодня в Приморском крае действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей", – напоминает и.о. директора департамента Светлана Красицкая.