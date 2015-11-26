Расходы Овнов, чувства Близнецов и перемены Скорпионов: подробный гороскоп на 17 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Это интересно 18:40
Гороскоп. Фото: pixabay.com

Многим ОВНАМ предстоит организация какого-то мероприятия. Вечером желательно заняться чем-то приятным, ценным лично для вас. Возможны непредвиденные расходы.

Многие ТЕЛЬЦЫ предпочли бы провести этот день в уединении, но запланированные встречи этого не позволят. Ваш напор в контактах этого дня может оттолкнуть окружающих: рекомендуется действовать, опираясь на добрую волю. Особенно это касается детей.

У БЛИЗНЕЦОВ чувства и эмоции сейчас преобладают над разумом, что может иметь неоднозначные последствия. Ваш авторитет способен пострадать в результате выяснения отношений. Не отвергайте внимание окружающих, ищите то, что вас сближает, объединяйте ваши усилия.

РАКИ, как бы вы не были заняты — находите время на физические упражнения и другую работу над собой. Желательно не принимать участия в разбирательствах, не имеющих к вам прямого отношения.

ЛЬВЫ, учитесь управлять событиями и финансами, а не идти на поводу у страстей. В личной жизни к вам может прийти новое видение ситуации. Хорошо приглашать гостей, проявлять щедрость.

ДЕВАМ лучше действовать проверенными методами, не лезть на рожон при контактах с начальством. Хорошо проходят путешествия, деловые поездки. Будьте бережны к чувствам детей и возлюбленных.

ВЕСАМ стоит сделать упор на завершении какого-то этапа в своей жизни. В книгах и других литературных источниках сегодня можно обнаружить действительно ценную информацию. Опыт и мастерство помогут добиться успеха в финансовых делах.

СКОРПИОНЫ, то, что вам сейчас действительно необходимо – это перемены! В первую очередь это относится к здоровью и способу проводить свободное время. Поиск удовольствий способен ударить по карману, но некоторые из этих удовольствий принесут в вашу жизнь полезную информацию.

СТРЕЛЬЦЫ, используйте это время для того, чтобы пересмотреть свои действия и отказаться от ненужных проектов, только тратящих ваши время и силы. В личных отношениях период характеризуется преодолением различных препятствий, как внешних, так и внутренних.

КОЗЕРОГАМ рекомендуется начинать цикл физических упражнений. Но перенапрягаться не следует: все хорошо в меру. Все действительно важное и значимое в личном плане делайте особенно тщательно, ищите нужный подход к близкому человеку.

ВОДОЛЕИ, все, что вы задумаете сегодня, может исполниться в течение месяца. Сегодня идет мощный обмен энергией: люди, близкие по духу, усиливают друг друга многократно. Поход в театр, посещение выставки стало бы приятным дополнением к привычной жизни.

РЫБ с рабочего настроя будет сбивать обилие контактов, телефонные звонки. Показано пить чистую воду, целебные настои. Структуру воды можно менять с помощью слов, символов, кристаллов.

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Тэги: астрология

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