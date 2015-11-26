Специальную программу по медицинскому воспитанию детей будут преподавать в школах Приморья

Учащимся в игровой форме будут объяснять, как вести себя в той или иной ситуации, связанной со здоровьем

Школьницы. Фото: Александр Сафронов

Специальную программу, нацеленную на медицинское воспитание школьников, запустили в Приморье. Ее цель – в игровой форме объяснить детям как вести себя в той или иной ситуации, связанной со здоровьем. Специалисты краевых департаментов образования и здравоохранения определили блоки программы, которые будут преподаваться в школах уже с ноября – это "Здоровое питание", "Уход за полостью рта", "Профилактика травматизма" и "Инсульту – НЕТ!", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщил врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко, первыми к проекту подключились школьники Владивостока, которые в ближайшее время передадут эстафету учащимся из Уссурийска и Артема.

"Одним из первых направлений, реализуемых в рамках программы, станет борьба с инсультом. Со школьной скамьи мы будем учить детей в игровых формах распознавать первые признаки инсульта при помощи диагностики “УДАР”. Одна из основных проблем инсульта – тяжесть состояния пациента, прогноз которого усугубляется, если он не попадает к медикам в обозначенные 4,5 часа, когда его необходимо госпитализировать. Наша задача – это время максимально сократить. Другими блоками обучения школьников станут “Здоровое питание”, “Уход за полостью рта” и “Профилактика травматизма”", – отметил замглавы региона.

Отметим, что врачами разработана эффективная диагностика инсульта "УДАР", которую могут применять и взрослые, и дети для распознавания симптомов этого коварного заболевания.

У – улыбка: попросите человека улыбнуться, оскалить зубы;

Д – движение: попросите поднять и удерживать руки перед собой;

А – артикуляция: попросите назвать себя, имя и фамилию;

Р – решение: если улыбка кривая, перекосило лицо, если не поднимается или ослабела рука, если человек не может назвать свое имя, нарушена речь, значит, случился инсульт. Звони "03" или "112".

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что все школы будут задействованы в данной программе, но поэтапно.

"Совместно специалисты департаментов здравоохранения и образования провели установочные совещания с представителями школ Владивостока, подписано соглашение о намерениях сотрудничать в данном направлении", – сообщили в ведомстве.

Как отметили в крайздраве, программы пройдут с ноября по декабрь 2019 года, далее с января по февраль и с марта по май.

Напомним, что в Приморском крае сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" – это один из шести региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Из федерального бюджета Приморью выделено финансирование в размере 647 млн рублей. В 2019 году региону 213 млн рублей предусмотрели на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Всего до 2024 года в Приморье, в том числе в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края", будет переоснащено 12 первичных сосудистых отделений по неврологическому и семь по кардиологическому профилю, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.