Суд обязал арсеньевскую компанию "Прогресс" очищать и подсчитывать сточные воды

Только за один год предприятие сбросило в реку более 173 тысяч кубометров загрязненной воды
Общество 18:35
В цехах компании "Прогресс". Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность арсеньевской авиастроительной компании "Прогресс" и выявила нарушения водного законодательства. Предприятие все это время сбрасывает сточные воды в реку Дачная бассейна реки Уссури без всяких очистных сооружений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу природоохранной прокуратуры.

Так, установлено, что в 2018 г. ПАО ААК "Прогресс" сбросила 173,32 тыс. м³ сточных вод без очистки. По требованию природоохранного прокурора суд обязал авиастроителей организовать очистку сточных вод и вести учёт объема их сброса.

Анализ проб сточных вод показал значительные превышения концентраций загрязняющих веществ лимитов, указанных в разрешении на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. По содержанию аммония лимиты превышены в 12 раз, фосфаты – в 3 раза, нефтепродукты – в 4 раза, фенолы летучие – в 2,4 раза. Кроме того, сброс сточных вод предприятие осуществляет при отсутствии средств измерения расходов (уровней) воды, схемы системы водопотребления и водоотведения, программы ведения учёта сброса сточных вод.

Природоохранный прокурор 22 августа2019 года обратился с исковым заявлением о возложении на ПАО ААК "ПРОГРЕСС" обязанностей организовать сбор, отведение и очистку хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды, установить на всех имеющихся сооружениях для сброса сточных и (или) дренажных вод средства измерения расходов (уровней) воды в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Арсеньевский городской суд Приморского края 15 октября удовлетворил требования прокурора в полном объеме, но пока решение суда не вступило в законную силу.

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Тэги: экология авиастроение

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