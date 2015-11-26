"Открытие" принял решение о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала

Такое решение позволило клиентам зафиксировать доход в размере 12-15% годовых в более ранние сроки

Банк "Открытие" объявил о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Банк "Открытие" объявил о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала в рамках стратегии доверительного управления "Структурированная" от УК "Открытие" в связи с достижением целевой доходности инвестиций 12-15% годовых, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Особенностью структурных продуктов "Открытия" является постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке профессиональными управляющими. Это обеспечивает высокую эффективность инвестиций и оперативность в принятии решений, в том числе возможность досрочного погашения стратегий, которая позволяет клиентам в более ранние и прибыльные сроки зафиксировать свой доход и выгодно реинвестировать заработанную прибыль.

Стратегия ДУ, которая приобреталась клиентами банка "Открытие" в феврале — апреле 2018 года, изначально предусматривала срок в три года и целевую доходность 12-14% годовых. Однако по достижении высоких ценовых уровней управляющие УК "Открытие" приняли решение осуществить досрочное погашение, что позволило клиентам зафиксировать доход в размере 12-15% годовых в более ранние сроки.

Денежные средства клиентов по стратегии "Структурированная" были инвестированы в структурный продукт на базе акций компании Nestlé — одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. За разработку и реализацию инвестиционной идеи отвечали специалисты УК "Открытие" и "Открытия Брокер" — компании, с которой начиналась история группы "Открытие". "Открытие Брокер" успешно работает на российском рынке с 1995 года и стабильно входит в тройку лидеров по объему операций клиентов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.

— Инвестиционные продукты пользуются все большей популярностью среди наших клиентов, что связано в первую очередь с их высокой результативностью, — отметил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин. — Почти 70% клиентов, воспользовавшихся досрочным погашением по стратегии ДУ, реинвестировали свои средства в другие инструменты, которые предлагает наш банк".

Напомним, защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

ООО "УК "Открытие". Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

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СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).

Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 10 открытых ПИФов и один закрытый ПИФ, а также 11 целевых капиталов эндаумент-фондов.

Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).

УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации "Лучший управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2018 год.

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