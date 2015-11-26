"В борьбе с пробками": на популярной дороге города вводят новые ограничения

Администрация отмечает, что данные ограничения позволят сделать проезд менее затруднительным

Знак. Фото: ИА PrimaMedia

На популярной дороге города установят знаки "Остановка запрещена" совместно с табличками дополнительной информации "Работает эвакуатор". Такое решение было принято по результатам проведенного мэрией и ГИБДД мониторинга дорожной ситуации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На Военном Шоссе появятся новые дорожные знаки, запрещающие парковку. В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказывают, что данные ограничения позволят сделать проезд по данному участку менее затруднительным. Зачастую хаотично запаркованные автомобили создают большие неудобства другим участникам дорожного движения, в том числе и проезду оперативных служб.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.