"В борьбе с пробками": на популярной дороге города вводят новые ограничения

Администрация отмечает, что данные ограничения позволят сделать проезд менее затруднительным
Это интересно 10:25
Знак. Фото: ИА PrimaMedia

На популярной дороге города установят знаки "Остановка запрещена" совместно с табличками дополнительной информации "Работает эвакуатор". Такое решение было принято по результатам проведенного мэрией и ГИБДД мониторинга дорожной ситуации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На Военном Шоссе появятся новые дорожные знаки, запрещающие парковку. В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказывают, что данные ограничения позволят сделать проезд по данному участку менее затруднительным. Зачастую хаотично запаркованные автомобили создают большие неудобства другим участникам дорожного движения, в том числе и проезду оперативных служб.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Написать автору
Тэги: автомобильная дорога

Приморье попало в тройку аутсайдеров нацпроекта БКАД

10:00

Автомобилисты, недовольные реновацией Владивостока, опять сдвигают бетонные блоки

15 октября, 19:00

В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги ремонта улично-дорожных сетей и дворов

11 октября, 18:05

Восточно-Уральский терминал в Находке раскрыл главные "секреты" закрытой перевалки угля

11:50
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia