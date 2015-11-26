Логистика и IT-компании: новые решения в ускорении бизнес процессов от "Ростелекома"

Цифровые решения экономят время и деньги

Новые решения в ускорении бизнес процессов от "Ростелекома". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Одна из крупнейших IT-компаний России — "Ростелеком" — поделилась секретами "умных" контейнерных перевозок на Русском MeetUp-2019 (Владивосток, 4-5 октября). В ходе панельной дискуссии "Цифровые технологии в транспортной отрасли" заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком" Александр Костерин рассказал об инновационных технологиях и уникальных решениях, которые сокращают трудозатраты и ускоряют процессы грузоперевозок, сообщает ИА PrimaMedia.

В дискуссии приняли участие представители администрации Приморского края, транспортно-логистических компаний, федеральных и международных телекоммуникационных и IT-компаний, ДВФУ, а также эксперты из Кореи.

Современные крупные транспортно-логистические компании встали на путь цифровизации. Однако, как они сами признаются, без разработок телекоммуникационных компаний и IT-специалистов не обойтись. Своим видением решения проблемы с повреждением контейнеров при транспортировке поделился "Ростелеком". Видеоиденфикация контейнеров — уже существующая разработка, которая помогает автоматизировать бизнес-процессы и снижать затраты, что в итоге положительно сказывается на ценообразовании для клиентов.

— Проект видеоидентификации успел хорошо зарекомендовать себя, и отзывы наших заказчиков подтвердили его эффективность. Автоматическая видеоидентификация контейнеров позволяет собирать информацию в единой системе и предлагать необходимые варианты обработки груза. Мы готовы предлагать платформы, которые будут предсказывать вероятность повреждения контейнеров, что снизит затраты заказчиков на логистические процедуры, — рассказал Александр Костерин.

Участники дискуссии отметили, что автоматизация всех бизнес-процессов в транспортной компании ускорит и оптимизирует работу, что в первую очередь, позволит улучшить сервис и возможность выполнить все пожелания клиентов.

Участники дискуссии отметили, что автоматизация всех бизнес-процессов в транспортной компании ускорит и оптимизирует работу. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком" Александр Костерин. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Участники дискуссии отметили, что автоматизация всех бизнес-процессов в транспортной компании ускорит и оптимизирует работу. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Участники дискуссии отметили, что автоматизация всех бизнес-процессов в транспортной компании ускорит и оптимизирует работу. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошли сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум. В мероприятиях приняло участие около 3 тысяч человек. К работе площадки были приглашены международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ). Генеральный партнер — ПАО "Ростелеком". Официальный поставщик воды — компания Slavda Group.