"Открытие" победил в номинации национального конкурса CREDO-2019

Организацию признали лучшим ипотечным банком

Банк "Открытие". Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Банк "Открытие" стал победителем в номинации "Лучшая кредитная организация на рынке ипотечного кредитования" Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

В рамках данного конкурса традиционно отмечаются достижения профессиональных участников рынка и финансовых организаций, оценивается вклад компаний и бизнес-лидеров в развитие жилищной отрасли в России и укрепление цивилизованных отношений в сфере недвижимости.

— Нам очень приятна высокая оценка со стороны профессионального сообщества, как свидетельство того, что банк "Открытие" стремительно развивается на рынке ипотечного кредитования. За последние полтора года нам удалось полностью перезапустить ипотеку: выстроить новый эффективный процесс, полностью укомплектовать продуктовую линейку и обеспечить для наших клиентов и партнеров выгодные ценовые условия. Также у нас произошли значительные качественные изменения в части клиентского сервиса и технологий. Мы ставим перед собой амбициозные цели и убеждены, что в самом ближайшем будущем банк "Открытие" ждут новые достижения и профессиональные награды, — уверена вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.

Напомним, что в первом полугодии 2019 года банк "Открытие" существенно нарастил объемы ипотечного бизнеса и продемонстрировал рост по всем ключевым показателям. Так, ипотечный портфель вырос на 26% до 106,9 млрд рублей, а выдачи ипотечных кредитов за шесть месяцев превысили 30 млрд рублей. Набранный с начала текущего года темп обеспечил банку "Открытие" четвёртое место в рейтинге по объёму выданных ипотечных кредитов за август. До конца 2019 года банк планирует выдать около 35 тысяч кредитов на сумму свыше 85 млрд рублей.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.