Встречи Раков, риски Дев и гибкость Весов: подробный гороскоп на 18 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Это интересно 19:15
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, не преувеличивайте возникающие трудности: в ваших силах все уладить. Не спешите в малоизученных областях: лучше продвигайтесь медленно, но с ощущением того, что полностью усваиваете материал и управляете происходящим.

ТЕЛЬЦОВ ждет двойственный, противоречивый день. Многие будут претендовать на то, чтобы и на работе, и дома последнее слово осталось за ними. Используйте этот день для прощения обид и принятия людей такими, какие они есть.

БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать на помощь, повышенное внимание со стороны друзей и знакомых. В свою очередь, порадуйте и вы своих близких проявлениями заботы и нежности. На значительную долю вашей энергии претендуют младшие родственники.

У РАКОВ самые приятные моменты будут связаны с поездками и встречами. Именно в общении вы способны раскрыться наиболее полно. Вечером уделите время наведению домашнего уюта, гармонизации пространства, удалению из него лишних элементов.

ЛЬВЫ могут увеличить приток средств, если овладеют новыми навыками. Вы восприимчивее чем обычно. Развивайте свою способность воздействовать на людей не только словом и действием, но и энергией мысли.

У ДЕВ есть риск растратить всю душевную энергию на переживания и ни к чему не ведущие мечты о будущем. Сокращайте промежуток между замыслом и тем, чтобы перейти к его исполнению. Восстанавливается ясность в отношениях с друзьями и близкими.

ВЕСЫ, день преподнесет вам немало событий, проверяющих на гибкость, способность к импровизации. Вечером отвлекитесь от дел и используйте время для общения с друзьями, мелких покупок и любимого увлечения.

СКОРПИОНАМ полезно вспомнить, что деньги любят не только счет, но и творческое отношение. Ваша работа, в идеале, должна быть источником не только заработка, но и удовольствия, морального удовлетворения. Демонстрируйте Миру свои подлинные мысли и желания.

СТРЕЛЬЦЫ, настоящие друзья оценят происходящие с вами перемены. Звезды располагают к творчеству, особенно совместному. В личной жизни даже самые сложные проблемы сдвинутся с "мертвой точки", если вы измените к ним отношение.

КОЗЕРОГИ способны с легкостью освоиться в новом коллективе. Вам показано заново определиться с целями на ближайший период. Важно найти свое место в происходящем: прислушайтесь к голосу души, это поможет найти более точное решение.

ВОДОЛЕИ сейчас должны позаботиться о своей профессиональной репутации, нарабатывать мастерство и опыт. Работа над имиджем откроет нечто новое в вашей внешности. В семье не дайте недопониманию развиться во что-то более серьезное.

РЫБЫ могут принять близко к сердцу ложную информацию. Держитесь подальше от людей, любящих обсуждать чужие несовершенства. Вы сейчас способны выстроить отношения с окружающими на более благородных началах.

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Тэги: астрология

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