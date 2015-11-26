Цифровую безопасность в программе "Цифровая экономика РФ" обсудили на Русском MeetUp-2019

В рамках форума прошла дискуссия с участием главного инфраструктурного партнера государства в реализации программы — ПАО "Ростелеком"

Большой интерес у участников форума вызвала панельная дискуссия "Информационная безопасность в программе "Цифровая экономика РФ": трудности реализации". Фото: ИА PrimaMedia

Мероприятия блока "Кибербезопасность" стали одними из самых посещаемых на Русском MeetUp-2019. Так, большой интерес у участников форума вызвала панельная дискуссия "Информационная безопасность в программе "Цифровая экономика РФ": трудности реализации" с участием представителей главного инфраструктурного партнера государства в реализации программы — ПАО "Ростелеком", сообщает ИА PrimaMedia.

Как заметил модератор дискуссии Роман Шапиро (Дальневосточный центр ОАО "ИнфоТеКС"), программа "Цифровая экономика Российской Федерации" является крупнейшим мероприятием как в масштабе нашей страны, так и в масштабе мировой экономики. Перевести огромное пространство, именуемое Российской Федерацией, в "цифру", конечно же, неимоверно сложно. По счастью, в России есть структуры и компании, которым это по силам.

Справка. Национальная программа "Цифровая экономика РФ" была сформирована на базе программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (утверждена распоряжением правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года. Главный инфраструктурный партнер государства в реализации этой программы — ПАО "Ростелеком") в рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" с целью решения задачи по обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере протоколом заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года № 7.

В состав Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" входят следующие федеральные проекты, утвержденные протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28 мая 2019 года № 9: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление".

"Я представляю Центр компетенций по направлению "Информационная инфраструктура" программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — сообщил консультант по информационной безопасности компании "Ростелеком-Солар" Руслан Замалиев. — Именно на нашем центре лежит обязанность по реализации тех задач, которые стоят перед страной и компанией "Ростелеком" в части цифровой экономики. Одним из направлений, которым занимается наш центр, является направление "Информационная безопасность".



Консультант по информационной безопасности компании "Ростелеком-Солар" Руслан Замалиев. Фото: ИА PrimaMedia

В ближайшие годы предстоит создать ИКТ-инфраструктуру, способную обеспечить текущие и перспективные потребности граждан, бизнеса и государства в передаче, хранении и обработке различных данных. Разработанный к 2017 году экспертным сообществом план содержит более 300 мероприятий с конкретными предложениями по развитию сетей связи пятого поколения (5G), инфраструктуры хранения и обработки данных, созданию "цифровых" инфраструктур для транспортных коридоров, обеспечению равного доступа граждан к цифровым сервисам в сфере здравоохранения и образования, формированию инфраструктурного уровня нового типа — цифровых инфраструктурных платформ. Важной особенностью разработанного плана является то, что он включает в себя не только мероприятия по реализации крупных государственных инфраструктурных проектов, но и инициатив бизнеса.

Как стало ясно по вопросам, прозвучавшим из зала, большой интерес в обществе вызывает Единая биометрическая система, разработанная и внедренная двумя компаниями, входящими в структуру ПАО "Ростелеком".

"Компания "Цифровая идентичность" ведет разработку программного обеспечения и аппаратной составляющей по сбору биометрических данных (изображение лица и запись голоса), разработки АРМ сбора, каналов передачи данных. Компания "Ростелеком-Солар" занимается информационной безопасностью и "обвязкой" программно-аппаратных комплексов. При этом у компании "Ростелеком-Солар" есть единственное типовое решение по информационной безопасности, согласованное с регулятором в лице Федеральной службы безопасности. Поэтому с защитой биометрических данных у нас все обстоит хорошо", — сказал Руслан Замалиев.

В настоящее время Единая биометрическая система, созданная по инициативе Центробанка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги (в ДФО биометрию регистрируют 571 отделение различных банков, в Приморском крае — 165 отделений).

Эксперты, участвовавшие в дискуссии, отметили как важность самой программы "Цифровая экономика РФ", так и важность реализации направления "Цифровая экономика Российской Федерации".



Эксперты, участвовавшие в дискуссии, отметили важность программы "Цифровая экономика РФ". Фото: ИА PrimaMedia

"Данная программа помогает обществу получать государственные услуги в электронном виде, то есть очень быстро развивать малый и средний бизнес, значительно упрощать задачу обучения в школах и вузах. Программа в любом случае нужная для развития нашей страны, для развития нашего общества", — сказал руководитель отдела продаж компании "Код Безопасности" Сергей Мущенко.

Конечно, есть и проблемы, связанные с тем, что некоторые направления развивались еще до формирования программы "Цифровая экономика РФ". Теперь их предстоит синхронизировать с мероприятиями программы. Тем не менее, программа позволяет решить главную проблему России — устранить препятствия, вызванные большой протяженностью страны. Цифровые технологии эти препятствия нивелируют.

По мнению экспертов, одной из основных задач программы является некая стандартизация в области цифровой экономики. Развитие этого направления во многих регионах идет быстрыми темпами, но при этом наблюдается некая разрозненность. И федеральная программа должна обеспечить определенный уровень качества цифровизации, в том числе с точки зрения кибербезопасности. Не последнюю роль здесь играет повышение компьютерной грамотности населения всех возрастов. В связи с этим интересен опыт ПАО "Ростелеком" по проведению специальных курсов для желающих быть на "ты" с компьютером и современными телекоммуникационными технологиями.

Кстати, к вопросу об IT-грамотности в широком смысле этого слова. В последнее время в обществе возникли опасения по поводу некоей "изоляции" в связи с задачей по созданию сегмента российского интернета, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

"В программе "Цифровая экономика РФ" говорится об устойчивом функционировании этого сегмента. Задача заключается в том, чтобы сделать так, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, работали предсказуемо и чтобы доступность этих услуг для граждан была равномерной даже в случае каких-нибудь компьютерных инцидентов. Ни о каких запретах и изоляции речи не идет", — заметил Руслан Замалиев, когда из зала прозвучал тревожащий многих интернет-пользователей вопрос.

Интернет-грамотность должна распространяться не только на граждан пожилого возраста, которых, по традиции, подозревают в ее отсутствии. Эксперты привели немало примеров, когда подозрительное электронное письмо с потенциальным вирусом открывали самые продвинутые сотрудники компании.

Информационные войны и кибератаки являются реальностью в нынешнем мире. И в России существует государственная структура, которая выявляет и анализирует кибератаки, собранные в базу компьютерных инцидентов, — Национальный координационный центр компьютерных инцидентов.

"Основные трудности реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в Дальневосточном федеральном округе связаны с тем, что на территории, составляющей треть России, живет порядка 8% населения страны. И чтобы дать цифровую услугу конкретному потребителю, проживающему в конкретном населенном пункте, нужно изрядно потрудиться и затратить большие средства. Тем не менее, задачи, поставленные перед "Ростелекомом", выполняются. В настоящее время на территории ДФО в девяти из 11-ти регионов компания является исполнителем государственного контракта по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Мы обязаны в течение 2,5 лет исполнить свои обязательства по реализации национальной программы, и мы это сделаем", — прокомментировал прошедшую дискуссию заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Костерин.



Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Костерин. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошли сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум. В мероприятиях приняло участие около 3 тысяч человек. К работе площадки были приглашены международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Генеральный партнер — ПАО "Ростелеком". Официальный поставщик воды — компания Slavda Group.