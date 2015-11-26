Работал "Гром": Силовиками проведена большая спецоперация в городах

По ее итогам было заведено несколько уголовных дел
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Силовики провели большую спецоперацию в городах. Фото: пресс-служба УМВД по ПК

На территории Приморского края сотрудники миграционной службы полиции при поддержке офицеров отряда "Гром" Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю провели оперативно-профилактическую операцию "Нелегал", направленную на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства, а также привлечение правонарушителей к установленной российским законодательством ответственности.

В ходе рейдов проверено 1947 объектов пребывания и проживания иностранцев (в том числе в сфере строительства, торговли, транспорта, в жилом секторе).

По результатам проведения оперативно-профилактического мероприятия за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации к административной ответственности привлечены 342 иностранца. Возбуждено 6 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции.

Выявлено 183 нарушения правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации.

Наложено административных штрафов на общую сумму 913 тысяч рублей.

В отношении 74 иностранных граждан судебными органами вынесены решения о наложении штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

В полиции подчеркнули: сообщить о фактах нарушения законодательства в миграционной сфере, организации "резиновых" квартир, незаконного оказания посреднических услуг, а также о незаконном получении денежного вознаграждения за предоставление государственных услуг в сфере миграции, можно, обратившись в дежурную часть отдела полиции по месту жительства или позвонив на телефон доверия УМВД Приморья: 8 (423) 240 10 00.

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Тэги: операция

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