УК Тавричанка выплатит 300 тысяч рублей штрафа за долги перед Дальэнергосбытом

Задолженность коммунального предприятия уже достигла 4,6 млн рублей
Общество 12:14
УК Тавричанка выплатит 300 тысяч рублей штрафа за долги перед Дальэнергосбытом. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Дальэнергосбыт (филиал ПАО "ДЭК") добился назначения административного наказания для ООО "УК Тавричанка" за нарушение обязательств по оплате за потребленные энергоресурсы в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Постановление о наказании вынесено Государственной жилищной инспекцией Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Задолженность коммунального предприятия уже достигла 4,6 млн рублей. Управляющая компания с 2017 года не в полном объеме рассчитывается за объемы электроэнергии, поставляемые энергетиками по договорам энергоснабжения. ООО "УК Тавричанка" обслуживает 90 многоквартирных домов, расположенных в различных районах поселка Тавричанка Надеждинского района.

В настоящее время в Арбитражном суде Приморского края на рассмотрении находятся три исковых заявления энергокомпании на сумму более 1 млн рублей за период с ноября 2018 года по апрель 2019 года. Также получены исполнительные листы на общую сумму более 3 млн рублей, которые направлены на исполнение в управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

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Тэги: ДЭК, Дальневосточная энергетическая компания управляющие компании долги, задолженность, должники

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