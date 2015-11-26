Сеть кинотеатров “Иллюзион” представляет приморцам "АртЛекторий в кино"

Впервые во Владивостоке пройдет лекция о Джан Лоренцо Бернини от искусствоведа Марии Разгулиной и показ фильма “Бернини”

Лекция о Джан Лоренцо Бернини. Фото: предоставлено организаторами

Лекции-бестселлеры "АртЛекторияВкино" (12+) начинают гастроли по городам России. Встречайте легендарную лекцию о Джан Лоренцо Бернини (12+) искусствоведа Марии Разгулиной во Владивостоке. Встреча и показ фильма “Бернини” (12+) пройдут 19 октября в кинотеатре “Уссури”, сообщили ИА PrimaMedia в сети кинотеатров “Иллюзион”.

"Оставьте меня, я влюблён!" — говорил Джан Лоренцо Бернини, если его пытались отвлечь от работы с мрамором. А рядом с лесами, на которых он находился, ставили человека, следившего за тем, чтобы маэстро в творческом пылу не сорвался вниз. В руках Бернини-скульптора мрамор таял как воск и становился живой человеческой плотью. Бернини-архитектор преобразил античный и ренессансный Рим и сделал его городом цветущего, роскошного барокко. Бернини собрал вокруг себя скульпторов, бронзировщиков, лепщиков, позолотчиков, гидравликов, воплощавших его идею нового Вечного города. Перед его кипучей энергией не устоял даже вечный соперник, архитектор Борромини. Среди созданий Бернини — колоннада на площади святого Петра, огромный балдахин в самом соборе (его высота была равна самому высокому зданию тогдашнего Рима — палаццо Фарнезе), фонтан Четырёх рек на площади Навона, скульптурная группа "Экстаз святой Терезы".

О Бернини-архитекторе и Бернини-скульпторе, о его страсти к искусству и женщинам мы поговорим на лекции искусствоведа Марии Разгулиной, сотрудника отдела научно-просветительской работы Государственной Третьяковской Галереи.

Справка: РАЗГУЛИНА Мария. Закончила исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова (отделение всеобщей истории и теории искусства). Сотрудник отдела научно-просветительской работы Государственной Третьяковской галереи. Лектор, автор образовательных и лекционных программ для детей в Третьяковской галерее, Национальной портретной галерее в Лондоне, центре "Эрмитаж-Казань". Участвует в международных конференциях и пишет статьи об искусстве. Постоянный автор интернет-журнала МГУ "Татьянин день".