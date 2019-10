Количество судозаходов в Приморье планируют увеличить вдвое в 2020 году

В этом году финальное 11 судно прибудет во Владивосток в декабре

Развитие маршрутной сети и увеличение количества судозаходов круизных лайнеров в Приморье с представителями южнокорейской компании TAIYO PLAN обсудил врио вице-губернатора края Константин Шестаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Основной темой совещания стало обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в сфере продвижения и реализации потенциала Владивостока как порта заходов круизных лайнеров. От Приморья в нем также приняли участие руководитель департамента туризма Владимир Щур, директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков, сотрудники ТИЦ Приморского края и туроператоры "Фрегат Аэро".

Стороны наметили планы на ближайшее будущее – сезон туризма 2020 года, основной из которых – увеличить количество судозаходов в Приморье примерно в два раза.

"В этом году в рамках популяризации этого направления во Владивосток зашли 10 круизных лайнеров. Планируется, что финальное, 11-ое по счету, судно будет в декабре, в качестве принимающей стороны выступит туроператор "Фрегат Аэро", – рассказал Владимир Щур.

Отметим, с 2015 года Владивосток начал новую главу истории судозаходов. Так, поток круизных туристов за период с 2015 по 2017 годы вырос в два раза (с 5979 по 12455 гостей). В 2019 году Приморье приняло 16 судов, последний из которых прибыл в четверг, 17 октября. Предполагалось, что именно он завершит сезон 2019 года, однако в связи с изменением первоначального маршрута Costa NeoRomantica у приморцев появится возможность увидеть еще одно судно у причала Морского вокзала, но уже зимой, 16 декабря.

Среди заходящих были и "новички", побывавшие в акватории Амурского залива впервые, – голландский Maasdam и лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию и во Владивосток, в частности. Швартовка таких гигантов в Приморье стала возможной благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов. Также в этом году у берегов Владивостока пришвартовались два круизных лайнера одновременно. Последний раз такое событие случалось около 20 лет назад.

По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, любой заход пассажирского судна – большое, значимое событие для края, свидетельствующее об эффективности работы по продвижению региона на международном круизном рынке.

"С каждым годом такой вид отдыха набирает все большую популярность у приморцев. Круизы – это и реклама города, и возможности для увеличения турпотока. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Владивосток выглядел достойно", – подчеркнул ранее глава региона.

Еще одна возможность, ставшая доступной для жителей региона, – это путешествия на круизных судах из Владивостока. Впервые за последнее десятилетие приморцы смогли не только поприветствовать лайнер, но и отправиться на нем в плавание.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию собственного круизного продукта Приморским, Камчатским краями, Сахалинской областью и Чукотским автономным округом. Соглашение о всестороннем и эффективном сотрудничестве в этой сфере регионы Дальнего Востока заключили на ВЭФ-2019.

Предполагается, что совместный проект сможет стать настоящей альтернативой зарубежным круизным линиям: он предусматривает создание новых маршрутов и презентацию субъектов округа как российским, там и зарубежным туристам.