ДВФУ приглашает предприятия медиаиндустрии к сотрудничеству

Стартовал прием заявок на исследование проблем медиарынка

СМИ. Фото: ИА PrimaMedia

Департамент коммуникаций и медиа ДВФУ расширяет программу сотрудничества с медиапредприятиями Дальнего Востока. В 2019–2020 учебном году стартовал прием заявок от организаций медиаиндустрии на выполнение консалтинговых услуг в виде дипломных работ, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте.

– Студенты сами выбирают темы выпускных квалификационных работ, исходя из своих интересов, а также руководствуясь желанием осуществить жизнеспособный проект. Мы при этом заинтересованы в налаживании стабильных связей с рынком, с работодателями, – рассказывает директор департамента коммуникаций и медиа, кандидат политических наук Никита Аргылов. – Выполнение дипломных работ в виде индустриальных заказов позволит актуализировать и осуществлять, по сути, консалтинговую деятельность.

Заявка оформляется в виде технического задания от представителей компании, для выполнения которого студенты четвертого курса бакалавриата и магистранты в ходе преддипломной практики должны провести исследование в организации и предложить идеи для решения задач, поставленных заказчиком.

Презентация итогов исследования пройдет в конце учебного года на традиционных публичных защитах ВКР. При этом компания-заказчик не только дает свою оценку в виде отзыва, но и имеет возможность участвовать в процессе обсуждения и выполнения работы и, конечно, присутствовать на защите индустриального проекта.

– Уверен, что новый формат актуален как для индустрии, так и для нашего департамента, который готовит кадры для медиа и коммуникационной отрасли. В процессе решения реальной проблемы будут задействованы и студент как полевой исследователь, и научный руководитель, который отвечает за качество исследования, и куратор с предприятия-заказчика. Поэтому призываем коллег-практиков скорее связаться с нами, – говорит Никита Аргылов.

Ежегодно в департаменте коммуникаций и медиа школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ бакалавры по трем направлениям – "Журналистика", "Издательское дело" и "Реклама и связи с общественностью" – пишут ВКР (выпускные квалификационные работы). Отметим, что традиционно большая часть выпускных квалификационных работ студентов-медийщиков имеет практическую направленность, многие авторские проекты к моменту защиты уже внедрены в практику.

Так, в июне 2019 года были представлены и успешно защищены работы для СК "Чемпион", ООО "Силайнер", "ОТВ-Прим", ИА PrimaMedia, радиостанции "Лемма", телевизионного канала "8", Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, управления УМВД по Приморскому краю и других организаций.

Заявки от организаций на выполнение консалтинговых услуг принимаются в департаменте коммуникаций и медиа ДВФУ: argylov.na@dvfu.ru.