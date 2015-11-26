Борис Ступницкий вновь избран президентом Союза "Приморская торгово-промышленная палата"

На отчетно-выборной конференции также был утвержден новый состав Совета Союза "ПТПП" (ФОТО)
Бизнес 16:07
Борис Ступницкий. Фото: предоставлено организаторами

Борис Ступницкий был единогласно переизбран на новый срок президентом Союза "Приморская торгово-промышленная палата". Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции Союза "ПТПП", которая состоялась 16 октября в бизнес-зале "Даймонд" отеля LOTTE во Владивостоке. Также на конференции был утвержден новый состав Совета Союза и вновь выбран председателем Совета Владимир Стегний, заместитель генерального директора ОАО "Тернейлес", сообщает ИА PrimaMedia.

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Союз "Приморская торгово-промышленная палата" призван содействовать развитию экономического потенциала Приморского края, привлечению инвестиции, участвовать в модернизации экономики региона, развивать внешнеэкономические связи, участвовать в интеграции регионального бизнеса в международное разделение труда.

Борис Ступницкий возглавляет Союз "Приморская торгово-промышленная палата" с 2014 года. За это время Приморская ТПП заняла одно из лидирующих положений среди территориальных палат Дальневосточного федерального региона. На сегодняшний день деятельность Приморской торгово-промышленной палаты признана соответствующей Стандарту деятельности торгово-промышленных палат в Российской Федерации.

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В 2018 году Приморская ТПП одержала победу в конкурсе Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР в номинации "Лучшая малая торгово-промышленная палата Азиатско-Тихоокеанского региона".

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Тэги: бизнес (мелкий, средний, крупный)

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