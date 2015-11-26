ВТБ раскрыл первые эскроу счета

В скором времени строительные компании будут возводить все объекты с использованием эскроу счетов
Бизнес 15:15
Дом. Фото: Сайт pixabay.com

Банк ВТБ успешно реализовал первые проекты с применением эскроу счетов для двух застройщиков — АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" ("КСМ") и Воронежский Домостроительный комбинат ("ДСК"), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

Первый проект — жилой комплекс "Ласточкино" — ВТБ реализовал совместно компанией "ДСК". Второй объект был реализован в Карелии. В конце августа застройщик "КСМ" ввёл в эксплуатацию жилой дом, по которому уже в середине сентября были раскрыты эскроу счета, а денежные средства перечислены банком на счёт застройщика. Это первый проект застройщика, построенный по новой схеме, с использованием эскроу счетов от банка ВТБ — двухподъездный пятиэтажный дом №13, расположенный в жилом комплексе "Уютный" на Древлянке-7.

"В этом году мы перешли на принципиально новую схему работы и для банка, и для застройщика, и для участников долевого строительства. В скором времени строительные компании будут возводить все объекты с использованием эскроу счетов. Как клиентоориентированный банк ВТБ заботится о своих клиентах и хранит их средства до того момента, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. Мы рады видеть первые результаты работы новой схемы, которые подтверждают, что решение о ее внедрении было абсолютно правильным", — отметила заместитель руководителя департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Юлия Деменюк.

ВТБ разработал для физических лиц удобный процесс открытия эскроу счета: клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для которых эскроу счета были интегрированы в текущую схему взаимодействия.

Использование эскроу счетов для оплаты по договорам участия в долевом строительстве защищает физических лиц — участников долевого строительства: деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект будет достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на эскроу счетах. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются дольщикам.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 г.

Написать автору
Тэги: банки финансовые строительство

"Открытие" принял решение о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала

13:35

Банк "Открытие" запускает оплату услуг оператора связи Билайн в СБП

15 октября, 18:25

Усилия властей по развитию ДФО могут оказаться напрасными из-за действий налоговых органов

14:04
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia