ВТБ раскрыл первые эскроу счета

В скором времени строительные компании будут возводить все объекты с использованием эскроу счетов

Дом. Фото: Сайт pixabay.com

Банк ВТБ успешно реализовал первые проекты с применением эскроу счетов для двух застройщиков — АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" ("КСМ") и Воронежский Домостроительный комбинат ("ДСК"), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

Первый проект — жилой комплекс "Ласточкино" — ВТБ реализовал совместно компанией "ДСК". Второй объект был реализован в Карелии. В конце августа застройщик "КСМ" ввёл в эксплуатацию жилой дом, по которому уже в середине сентября были раскрыты эскроу счета, а денежные средства перечислены банком на счёт застройщика. Это первый проект застройщика, построенный по новой схеме, с использованием эскроу счетов от банка ВТБ — двухподъездный пятиэтажный дом №13, расположенный в жилом комплексе "Уютный" на Древлянке-7.

"В этом году мы перешли на принципиально новую схему работы и для банка, и для застройщика, и для участников долевого строительства. В скором времени строительные компании будут возводить все объекты с использованием эскроу счетов. Как клиентоориентированный банк ВТБ заботится о своих клиентах и хранит их средства до того момента, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. Мы рады видеть первые результаты работы новой схемы, которые подтверждают, что решение о ее внедрении было абсолютно правильным", — отметила заместитель руководителя департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Юлия Деменюк.

ВТБ разработал для физических лиц удобный процесс открытия эскроу счета: клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для которых эскроу счета были интегрированы в текущую схему взаимодействия.

Использование эскроу счетов для оплаты по договорам участия в долевом строительстве защищает физических лиц — участников долевого строительства: деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект будет достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на эскроу счетах. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются дольщикам.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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