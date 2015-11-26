Освободить ногу девочки смогли только прибывшие на место спасатели

Ребенок застрял в ливнёвке в Приморье. Фото: пресс-служба ДВРПСО

Спасатели МЧС вызволили ногу ребенка, которая застряла в ливневой решетке в районе улицы Фрунзе в Находке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Днем 16 октября в Находкинский поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение, о том, что в районе улицы Фрунзе ребенок не может вытащить ногу из "ливневки". Стопа девочки застряла в решетке и взрослые, как ни пытались, помочь не смогли.

Ребенок застрял в ливнёвке в Приморье. Фото: пресс-служба ДВРПСО Ребенок застрял в ливнёвке в Приморье. Фото: пресс-служба ДВРПСО 1 / 2

По вызову прибыли два спасателя дежурной смены Находкинского ПСО. На "операцию по освобождению" ушло 12 минут. С применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) спасатели раздвинули прутья решетки. Девочка вытащила ногу. Осмотр показал, что медицинская помощь ребенку не требуется.