Ребенок застрял в ливнёвке в Приморье (ФОТО)

Освободить ногу девочки смогли только прибывшие на место спасатели
Происшествия 14:41
Ребенок застрял в ливнёвке в Приморье. Фото: пресс-служба ДВРПСО

Спасатели МЧС вызволили ногу ребенка, которая застряла в ливневой решетке в районе улицы Фрунзе в Находке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Днем 16 октября в Находкинский поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение, о том, что в районе улицы Фрунзе ребенок не может вытащить ногу из "ливневки". Стопа девочки застряла в решетке и взрослые, как ни пытались, помочь не смогли.

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По вызову прибыли два спасателя дежурной смены Находкинского ПСО. На "операцию по освобождению" ушло 12 минут. С применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) спасатели раздвинули прутья решетки. Девочка вытащила ногу. Осмотр показал, что медицинская помощь ребенку не требуется.

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Тэги: спасатели

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