Берут на 360 градусов: анонсировано появление новых штраф-камер для водителей

В ГИБДД уже вовсю готовятся к внедрению такой технологии
Это интересно 15:25
В России появятся новые устройств контроля скорости. Фото: Автор: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей. Они придут на смену камерам-треногам. Стало известно о возможностях этих приборов.

На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы. Они будут устанавливаться прямо на крыши патрульных автомобилей Госавтоинспекции. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Мобильные камеры смогут производить замеры прямо на ходу — в транспортном потоке. От таких устройств не спрячется ни один нарушитель — они будут снимать все вокруг на 360 градусов.

По мнению представителей ГИБДД, новые устройства не только повысят эффективность контроля скорости на российских дорогах, но и позволят минимизировать недоверие населения к передвижным комплексам и снизить количество претензий.

У экспертов новая технология уже вызвала ряд опасений. Специалисты, например, сомневаются в точности таких измерений. Сообщается, что закупка подобных камер может начаться уже в следующем году, пишет "Ъ".

Татьяна Набокова

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Тэги: ГИБДД автомобиль как вид транспорта

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