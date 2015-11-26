Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО

Инициативные сахалинцы узнали, как получить президентский грант за реализацию своих социально значимых проектов (ФОТО)
Общество 17:05
Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Сотрудники Ресурсного центра некоммерческих организаций аппарата общественной палаты Сахалинской области при поддержке регионального правительства организовали для представителей островных НКО обучающий семинар "Проектная деятельность и подготовка грантовых заявок". Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске в среду, 17 октября, в учебном центре "Активное образование". Участникам семинара рассказали о том, как правильно подавать заявки на участие в конкурсе грантов президента РФ, чтобы получить средства на реализацию собственных социально значимых проектов, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Конкурсный отбор 2020 года на получение президентских грантов проводится с 14 октября по 25 ноября. В этом году за получение финансовой поддержки главы государства поборются более 80 некоммерческих организаций из разных районов области.

— Конкурс Фонда президентских грантов — возможность некоммерческим организациям получить денежные средства на реализацию своих социально значимых проектов. В целях оказания поддержки некоммерческому сектору правительство Сахалинской области поддержало Ресурсный центр, созданный на базе центра "Активное образование", — рассказала ведущий советник департамента внутренний политики правительства Сахалинской области Елена Ульянова.

Ведущий советник департамента внутренний политики правительства Сахалинской области Елена Ульянова

Ведущий советник департамента внутренний политики правительства Сахалинской области Елена Ульянова. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Она отметила, что специалисты Ресурсного центра помогут НКО правильно оформить заявки на участие в конкурсе, что повысит их шансы на положительный исход.

— Представителям некоммерческих организаций очень важно грамотно оформить идею своего проекта. В этом им помогут сотрудники Ресурсного центра, — подчеркнула Елена Ульянова. — В текущем году на поддержку НКО в федеральном бюджете предусмотрено 8 млрд рублей. Мы просим некоммерческие организации активизироваться и реализовать нужные для нашей области проекты.

Семинар "Проектная деятельность и подготовка грантовых заявок" для представителей НКО провел сертифицированный тренер по социальным проектам Виктор Попов. По его словам, участники конкурса в первую очередь должны усвоить ключевые составляющие социального проекта.

Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО

Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Для реализации проекта важно выявить социальную проблему, которая есть в обществе, и затем найти пути и средства для ее решения. На семинаре мы рассматриваем, что такое социальный проект, его ключевые составляющие и то, как оформить свою идею в виде заявки. Кроме того, в рамках обучения мы рассказываем о методике оценки грантов, чтобы наши заявители понимали, какие пункты проекта нужно усилить для того, чтобы увеличить свои шансы на победу, — поделился Владимир Попов.

Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО

Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Специалист добавил, что в ближайшее время обучающие семинары пройдут и в других муниципальных образованиях Сахалинской области.

Председатель холмского общества инвалидов Любовь Ким планирует участвовать в конкурсе президентских грантов с проектом развивающей игры для людей с ограниченными возможностями. Она посетила семинар для того, чтобы научиться правильно подавать заявку на участие в конкурсе.

Председатель холмского общества инвалидов Любовь Ким

Председатель холмского общества инвалидов Любовь Ким. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Сейчас мы хотим написать грант по игре для инвалидов, которая направлена на развитие математической моторики. Мы планируем представить ее во всех районах области. В гранте нужно заложить саму поездку и учесть еще ряд нюансов. На семинаре мы узнаем, как все грамотно оформить, — рассказала Любовь Ким.

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Тэги: некоммерческие организации (НКО) образование дополнительное (курсы, семинары, тренинги и т.п.) деньги (финансы) грант, денежная поддержка президент

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