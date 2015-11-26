Инициативные сахалинцы узнали, как получить президентский грант за реализацию своих социально значимых проектов (ФОТО)

Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Сотрудники Ресурсного центра некоммерческих организаций аппарата общественной палаты Сахалинской области при поддержке регионального правительства организовали для представителей островных НКО обучающий семинар "Проектная деятельность и подготовка грантовых заявок". Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске в среду, 17 октября, в учебном центре "Активное образование". Участникам семинара рассказали о том, как правильно подавать заявки на участие в конкурсе грантов президента РФ, чтобы получить средства на реализацию собственных социально значимых проектов, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Конкурсный отбор 2020 года на получение президентских грантов проводится с 14 октября по 25 ноября. В этом году за получение финансовой поддержки главы государства поборются более 80 некоммерческих организаций из разных районов области.

— Конкурс Фонда президентских грантов — возможность некоммерческим организациям получить денежные средства на реализацию своих социально значимых проектов. В целях оказания поддержки некоммерческому сектору правительство Сахалинской области поддержало Ресурсный центр, созданный на базе центра "Активное образование", — рассказала ведущий советник департамента внутренний политики правительства Сахалинской области Елена Ульянова.



Ведущий советник департамента внутренний политики правительства Сахалинской области Елена Ульянова. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Она отметила, что специалисты Ресурсного центра помогут НКО правильно оформить заявки на участие в конкурсе, что повысит их шансы на положительный исход.

— Представителям некоммерческих организаций очень важно грамотно оформить идею своего проекта. В этом им помогут сотрудники Ресурсного центра, — подчеркнула Елена Ульянова. — В текущем году на поддержку НКО в федеральном бюджете предусмотрено 8 млрд рублей. Мы просим некоммерческие организации активизироваться и реализовать нужные для нашей области проекты.

Семинар "Проектная деятельность и подготовка грантовых заявок" для представителей НКО провел сертифицированный тренер по социальным проектам Виктор Попов. По его словам, участники конкурса в первую очередь должны усвоить ключевые составляющие социального проекта.



Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Для реализации проекта важно выявить социальную проблему, которая есть в обществе, и затем найти пути и средства для ее решения. На семинаре мы рассматриваем, что такое социальный проект, его ключевые составляющие и то, как оформить свою идею в виде заявки. Кроме того, в рамках обучения мы рассказываем о методике оценки грантов, чтобы наши заявители понимали, какие пункты проекта нужно усилить для того, чтобы увеличить свои шансы на победу, — поделился Владимир Попов.



Власти Сахалинской области организовали обучающие семинары для представителей НКО. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Специалист добавил, что в ближайшее время обучающие семинары пройдут и в других муниципальных образованиях Сахалинской области.

Председатель холмского общества инвалидов Любовь Ким планирует участвовать в конкурсе президентских грантов с проектом развивающей игры для людей с ограниченными возможностями. Она посетила семинар для того, чтобы научиться правильно подавать заявку на участие в конкурсе.



Председатель холмского общества инвалидов Любовь Ким. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Сейчас мы хотим написать грант по игре для инвалидов, которая направлена на развитие математической моторики. Мы планируем представить ее во всех районах области. В гранте нужно заложить саму поездку и учесть еще ряд нюансов. На семинаре мы узнаем, как все грамотно оформить, — рассказала Любовь Ким.