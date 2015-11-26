Илья Бутусов: Для городов Приморья краевая художественная выставка – большое событие

Председатель Приморского отделения Союза художников России рассказал о подготовке к крупнейшей выставке года, которая откроется завтра

Илья Бутусов. Фото: ИА PrimaMedia

Осенняя краевая выставка (0+) откроется завтра, 18 октября, в залах Приморского отделения союза художников России. Накануне этого события председатель организации, художник Илья Бутусов в видеоинтервью ИА PrimaMedia рассказал о том, как проходил конкурсный отбор работ, насколько сложно разрешать мировоззренческие споры внутри выставкома и как субсидия администрации Приморского края обеспечит гастроли выставки в четырех муниципалитетах – Уссурийске, Находке, Артеме и Кавалерово.

Основной проблемой при формировании выставочной экспозиции является проблема нехватки места: даже в четырех залах Союза художников организаторам пришлось вешать работы в несколько рядов: на стенах размещается около 120 картин, а конкурсанты представили комиссии порядка 270. Частично конкурсный отбор проходит заочно – если рассматривают картины иногородних художников. Владивостокских мастеров приглашали приносить работы лично. Так называемый "выставком" в общественном профсоюзе художников формируется по демократическому принципу: от каждой "фракции" выдвигают делегатов с правом голоса – и в итоге в комиссии заседают и живописцы-реалисты, и приверженцы авангарда, а при отборе проводится голосование.

По словам Ильи Бутусова, предыдущий опыт передвижной краевой выставки, предпринятый в 2018 году, оказался весьма удачным – для приморских городов это стало важным культурным событием. В этом году художники рассчитывают закрепить успех.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.