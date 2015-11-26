Все субъекты Приморья должны перейти на новую систему обращения с ТКО не позднее 1 января 2020 года

Власти Приморья внесли раздельный сбор мусора в список главных задач региона. Фото: ИА PrimaMedia

Вопрос перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами и рекультивации свалок в Приморском крае обсудили на заседании Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию 16 октября. Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко рассказала про основные экологические задачи, которые будут решаться в первую очередь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По ее словам, национальный проект "Экология", который сегодня реализуется в Приморье, включает два региональных проекта, тесно связанных между собой: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" и региональный проект "Чистая страна".

"Они дополняют друг друга, так как первый проект является основой обращения с твердыми коммунальными отходами, а второй направлен на избавление от накопленного мусора, на ликвидацию свалок", – отметила она.

Елена Пархоменко акцентировала внимание на том, что не позднее 1 января 2020 года все субъекты Приморья должны перейти на новую систему обращения с ТКО.

"С 1 января Приморский экологический оператор будет действовать как региональный оператор для всего края. В его обязанности входит сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов", – подчеркнула врио вице-губернатора.

Основными задачами на сегодняшний день названы внедрение раздельной системы сбора мусора на территории Приморья, информирование и просвещение жителей края по экологическим вопросам и ликвидация несанкционированных свалок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также была подчеркнута важность создания мусороперегрузочных, перевозочных станций и устранение несанкционированных свалок.

"На сегодняшний день в крае только 13 официальных полигонов и множество несанкционированных свалок, которые не должны использоваться. К 1 января 2020 года мы должны ликвидировать несанкционированные потоки мусора на эти свалки, а в результате и сами свалки. Мы будем создавать перегрузочные станции ТКО с прессом, чтобы сделать транспортировку дешевле. Такие станции уже в этом году планируем построить в Пожарском районе и в поселке Восток. Также в этом году закупаем оборудование и монтируем мобильные сортировочные комплексы в Дальнереченске, Лесозаводске, Лучегорске и поселке Ярославский. Это позволит сортировать на месте и уменьшать объем отходов, отправляемых на полигоны", – добавила она.

Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.