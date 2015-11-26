Власти Приморья внесли раздельный сбор мусора в список главных задач региона

Все субъекты Приморья должны перейти на новую систему обращения с ТКО не позднее 1 января 2020 года
ЖКХаос
Национальные проекты 18:49
Власти Приморья внесли раздельный сбор мусора в список главных задач региона. Фото: ИА PrimaMedia

Вопрос перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами и рекультивации свалок в Приморском крае обсудили на заседании Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию 16 октября. Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко рассказала про основные экологические задачи, которые будут решаться в первую очередь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По ее словам, национальный проект "Экология", который сегодня реализуется в Приморье, включает два региональных проекта, тесно связанных между собой: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" и региональный проект "Чистая страна".

"Они дополняют друг друга, так как первый проект является основой обращения с твердыми коммунальными отходами, а второй направлен на избавление от накопленного мусора, на ликвидацию свалок", – отметила она.

Елена Пархоменко акцентировала внимание на том, что не позднее 1 января 2020 года все субъекты Приморья должны перейти на новую систему обращения с ТКО.

"С 1 января Приморский экологический оператор будет действовать как региональный оператор для всего края. В его обязанности входит сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов", – подчеркнула врио вице-губернатора.

Основными задачами на сегодняшний день названы внедрение раздельной системы сбора мусора на территории Приморья, информирование и просвещение жителей края по экологическим вопросам и ликвидация несанкционированных свалок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также была подчеркнута важность создания мусороперегрузочных, перевозочных станций и устранение несанкционированных свалок.

"На сегодняшний день в крае только 13 официальных полигонов и множество несанкционированных свалок, которые не должны использоваться. К 1 января 2020 года мы должны ликвидировать несанкционированные потоки мусора на эти свалки, а в результате и сами свалки. Мы будем создавать перегрузочные станции ТКО с прессом, чтобы сделать транспортировку дешевле. Такие станции уже в этом году планируем построить в Пожарском районе и в поселке Восток. Также в этом году закупаем оборудование и монтируем мобильные сортировочные комплексы в Дальнереченске, Лесозаводске, Лучегорске и поселке Ярославский. Это позволит сортировать на месте и уменьшать объем отходов, отправляемых на полигоны", – добавила она.

Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Сортировочные линии и прессовальные машины: Приморье готовится к запуску мусорной реформы

Написать автору
Тэги: мусор, свалка

Из-за бездействия УК квартиры жильцов дома на Эгершельде топит второй тайфун подряд (ФОТО)

8 августа, 12:14

В Приморье объявлен массовый сбор жалоб на подрядчиков капремонта жилых домов

4 июля, 13:45

Росрыбпрофсоюз тормозит разработку документа, направленного на улучшения труда рыбаков

19:34
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia