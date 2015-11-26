Спортивный праздник приурочен 81-й годовщине основания Приморского края

Приморцев приглашают на Всероссийский день ходьбы. Фото: предоставлено организаторами

Приморье присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. Масштабное мероприятие (0+), организованное Олимпийским советом Приморского края при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России, пройдет во Владивостоке 19 октября. Спортивный праздник приурочен 81-й годовщине основания Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Центром события станет водноспортивная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7а). В 10.00 начнется массовая утренняя зарядка (0+) с участием спортсменов из различных федераций и всех любителей активного и здорового образа жизни.

После торжественного открытия, на которое приглашены почетные гости, в 11.00 стартуют пешеходные маршруты (0+) по тропе здоровья продолжительностью 1000 и 3000 метров.

Физкультурно-спортивную акцию украсит массовый флешмоб (16+) любителей зимнего плавания и моржевания с обливанием холодной водой из ведер. Также поднимут настроение участников и зрителей выступления коллективов художественной самодеятельности (0+) и работа полевой кухни. Завершит спортивный праздник церемония награждения.

Стать участником Всероссийского дня ходьбы, провести время с пользой для здоровья и зарядиться энергий — приглашают всех желающих. Мероприятия организованы в рамках краевой госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".