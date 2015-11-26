Участникам программы переселения не только помогут найти подходящую работу, но и направят на бесплатное профессиональное обучение

Более 1,2 тысячи соотечественников переехали в Приморье в 2019 году. Фото: Константин Эплер

С начала 2019 года 595 человек подали заявление на участие в программе переселения в Приморье из-за рубежа. С ними прибыли более 600 членов их семей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщают в департаменте труда и социального развития, за 12 лет реализации в Приморье программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в край переехали почти 16 тысяч человек.

"В качестве территории вселения соотечественники, решившие принять участие в программе, могут выбрать одно из 29 муниципальных образований Приморья. Это девять городских округов и 20 административных районов", – рассказывают в ведомстве.

Один из тех, кто стал участником программы добровольного переселения, – Константин Эплер. Житель Казахстана переехал с семьей в Приморье только в августе 2019 года. О программе узнал от знакомых и решил принять в ней участие, в том числе и потому, что она дает возможность получить гражданство в ускоренном порядке.

"Последние 10 лет я работал в море, поэтому изначально рассматривал прибрежные города, чтобы была возможность трудоустроиться", – рассказывает он.

Сегодня Константин с женой, двумя детьми, братом и мамой жены проживает в Находке. На работу устроился по специальности – слесарем-судоремонтником на Находкинский судоремонтный завод. По словам переселенца, проблем с трудоустройством не возникло.

"По приезду обратился в службу занятости населения с необходимыми документами, где мне дали направление к работодателю по моей специальности. Прошел собеседование и был принят на работу без каких-либо проблем", – делится он.

Специалисты напоминают: в службе занятости участникам программы переселения не только помогут найти подходящую работу, но и направят на бесплатное профессиональное обучение. Работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Содействие занятости населения Приморского края". Среди других государственных мер поддержки, на которые могут рассчитывать соотечественники, переезжая в Приморье: компенсация проезда и провоза багажа, компенсация расходов найма жилья и нострификации дипломов, выплата подъемного пособия в размере 240 тысяч рублей на участника программы и еще 120 тысяч рублей на каждого члена его семьи.

Помимо уже утвержденных мер поддержки, с марта 2019 года переселенцы, участвующие в программе, могут воспользоваться возможностью оформить "дальневосточный гектар". Подать заявку можно еще до момента получения российского гражданства.

"Решиться на переезд, смену работы и привычного круга общения нелегко для любого человека. Безусловно, принимая такое решение, люди рассчитывают на поддержку нашего государства. И участие в программе им дает такую возможность", – подчеркивают в ведомстве.