Ростислав Гольдштейн: Льготная ипотека на "вторичку" расширит для людей возможности выбора

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность запуска льготной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке
Политика 10:31
Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба

Рассмотреть возможность запуска льготной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке – такое поручение дал Премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас льготная ипотека распространяется только на новостройки, cообщает ИА PrimaMedia.

Речь идет о льготной ипотеке под 6% для семей с детьми, родившимися с 2018 по 2022 год. Она стартовала в 2018 году по поручению Президента Владимира Путина, агод спустя по его же инициативе перестала быть ограниченной по времени – теперь она действует весь срок действия кредита. Единственное условие: покупка квартиры на рынке новостроек, вторичный фонд сегодня не попадает под действие программы.

"В некоторых регионах возводится недостаточно нового жилья, чтобы закрыть существующую потребность, у людей ограничен выбор или, зачастую, его просто нет. Поэтому программа льготной ипотеки в ряде субъектов работает не так эффективно, как хотелось бы. В этой связи встал вопрос о распространении ипотеки под 6% на "вторичку". Данная процентная ставка существенно ниже рыночной, и наличие выбора недвижимости, которую можно приобрести по льготной ипотеке, несомненно, позволит бОльшему числу семей с детьми стать участниками программы. Кроме того, конкуренция в виде "вторички" простимулирует и застройщиков наращивать объемы строительства нового жилья, что позитивно скажется на рынке недвижимости", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

По данным Минфина, за апрель-август 2019 года выдано около 14,4 тыс. льготных кредитов на 39,5 миллиарда рублей, что составляет 11% всего объема ипотеки, которую граждане берут на покупку нового жилья. До изменения условий программы доля таких кредитов не превышала 2%. В целом, с начала запуска "семейной" ипотеки выдано 22,6 тысячи кредитов почти на 60 миллиардов рублей.

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Тэги: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Гольдштейн Ростислав Эрнстович ипотека

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