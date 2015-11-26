Госдума приглашает рыбопромышленников обсудить вопросы отрасли на парламентских слушаниях

В повестке – вопрос сохранения режима ЕСХН и льгот по уплате сбора за пользование водными биоресурсами

Заседание Госдумы. Фото: http://duma.gov.ru/

Открыта регистрация участников на парламентские слушания Комитета Госдумы по аграрным вопросам о развитии малых форм хозяйствования, которые пройдут 22 октября в 16:00 в Малом зале Государственной Думы, сообщает ИА PrimaMedia. Госдума приглашает присоединиться к актуальным вопросам рыбопромышленной отрасли представителей предприятий и организаций комплекса.

Участие в парламентских слушаниях примут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, федеральных министерств и ведомств, руководители предприятий АПК, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, представители научных и образовательных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций.

Подтверждение об участниках (в формате WORD с указанием: ФИО, организация, должность, контактный телефон) и предложения в рекомендации парламентских слушаний необходимо направить на электронные адреса: klintsovaiv@duma.gov.ru, pbazhenov@duma.gov.ru, barablina@duma.gov.ru.

Место проведения: Охотный ряд, д.1, Малый зал (3 этаж, старое здание). Проход в здание Госдумы (ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА) будет осуществляться с 14.00 через подъезд № 2 (Охотный ряд, д.1) и подъезд № 10 (Георгиевский пер, д.2). Регистрация участников начнется с 15.00.

Контактные телефоны:

8 (495)692-13-89 (Клинцова И.В.);

8 (495)692-90-41 (Бараблина О.В.);

8 (495) 692-93-59 (Баженов П.А.);

8 (495) 692-63-25 (приемная).