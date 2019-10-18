"Адмирал" проиграл "Локомотиву" в серии буллитов

"Адмирал" проиграл ярославскому "Локомотиву" в серии буллитов, не сумев продлить рекордную победную серию в истории клуба. Это поражение стало первым для "моряков" в последних шести встречах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ХК "Адмирал".

Встреча началась с курьезного стартового вбрасывания – Маркус Юнг и Александр Свитов задержались на точке, опытный силовик "Локомотива" поприжимал адмиральского шведа ко льду, а последний огрызнулся и схватил удаление. "Моряки" спокойно отбились, а после завершения штрафных санкций сами начали конструировать атаки. Вот только еще одно удаление скомкало все планы приморцев, и "Адмиралу" вновь пришлось уйти в оборону.

В середине периода, наконец, получили возможность попрактиковать большинство и хозяева льда. Многого из двухминутного преимущества хоккеисты "Адмирала" не извлекли, но соперники тут же подарили им еще один шанс на реализацию лишнего. И в этот раз "моряки" не подвели! Кирилл Воронин первым подоспел к воротам после броска Александра Осипова и протолкнул шайбу в ворота. Арбитры не торопились засчитывать гол, но после видеопросмотра все-таки позволили форварду "Адмирала" прервать свою 18-матчевую безголевую серию.

В начале второго периода приморцы удвоили преимущество – Владимир Бутузов дослал шайбу в ворота после броска Шона Лалонда. Но, тем самым, "моряки", кажется, пробудили ярославскую команду ото сна. "Железнодорожники" выдали мощнейший игровой отрезок и за минуту сравняли счет!

Словно этого было мало, после установления равного счета "Адмирал" еще и остался в меньшинстве. Было непросто, но приморцы взяли себя в руки и отбились. А получив кадровое преимущество, еще и вернули себе лидерство в счете – под самый конец штрафного времени Адам Альмквист здорово открылся прямо перед воротами и послал игровой снаряд в сетку!

После небольшого отрезка, в течение которого гости навязывали свою игру, ход встречи относительно выровнялся. Ближе к концу периода приморцы очень уверенно отстояли в меньшинстве и, вдохновленные успехом, осадили ворота "Локомотива".

В третьем периоде "Адмирал" действовал спокойно и, казалось бы, контролировал игру. Но постепенно ярославцы начали создавать все больше опасных моментов, и за 8 минут до конца основного времени гости вновь сравняли счет.

До конца третьего периода "моряки" владели преимуществом, атаковали и в большинстве, и в равных составах, но голкипер "Локомотива" Даниил Исаев показал все, на что способен, и перевел игру в овертайм.

Страж ворот ярославской команды также был главным героем дополнительного периода и последовавшей за ним серии послематчевых буллитов. Исаев отразил все 6 бросков от игроков "Адмирала", а Антон Красоткин – на один меньше. Итого – 3:4 в пользу "Локомотива". "Моряки" не выиграли, но вновь набрали очки.

"Адмирал" (Владивосток) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1).

18.10.2019