Сюрприз маме Евгения Строкача и местным жителям был подготовлен по инициативе многих неравнодушных людей и организаций Приморья

Портрет, погибшего в Чечне приморца, появился на улице, где он жил в Уссурийске. Фото: предоставлено организаторами

Портрет почетного гражданина Уссурийска Евгения Строкача появился в микрорайоне Уссурийска, где он жил и где сейчас проживает его мама. Инициатором идеи стали Общественная палата Приморского края, Краевое отделение Общественная организация ветеранов "Боевое Братство" совместно с администрацией Уссурийского городского округа при поддержке советника главы администрации Уссурийска по вопросам развития спорта Александра Захарова, директора МУП "Уссурийск-Электросеть" Виктора Можара и главы администрации Надеждинского муниципального района Абушаева Рустяма, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал член Общественной палаты Приморского края Павел Курманов, первоначальной идеей социально значимого проекта было изображение портрета известного человека, который оставил свой след в истории России: "Мы остановили свой выбор на герое из Уссурийска. Евгений Строкач – житель железнодорожной слободы, служил в 14-й бригаде, которая внесла существенный вклад в борьбу с терроризмом".



Портрет, погибшего в Чечне приморца, появился на улице, где он жил в Уссурийске. Фото: предоставлено организаторами

Идея Общественной палаты была поддержана администрацией округа. Благодаря помощи руководства МУП "Уссурийск-Электросеть", в лице Виктора Можары и главы администрации Надеждинского муниципального района Абушаева Рустяма, художник Андрей Васильев изобразил портрет Евгения Строкача на одной из стен его родного микрорайона.

На портрете есть несколько символов. Например, летучая мышь, парашют и молния находятся на шевроне 14-й бригады. Рисунок был подготовлен ко Дню войск специального назначения, который отмечается в России 24 октября.

"В рамках военно — патриотического воспитания молодежи, Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое Братство" прививает молодежи знать историю России, гордится ее достижениями и чтить память героев, которые отдали свою жизнь за честь Родины. Пока жива память и уважение подвигу — жив дух патриотизма и преемственности великих дел молодым поколением" — отметил заместитель председателя Приморского отделения ВО ОВ "Боевое Братство" Виктор Тарабарин.

Справка: СТРОКАЧ Евгений Владимирович. Родился 13 июня 1979 года. 30 апреля 1998 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Сам выбрал тяжелую, но почетную службу в войсках специального назначения и до последнего дня гордился этим. За годы службы Евгений зарекомендовал себя грамотным, дисциплинированным, исполнительным воином, отличником боевой подготовки. Был назначен заместителем командира взвода, присвоено воинское звание старший сержант. Евгений одним из первых дал согласие на командировку в Чеченскую республику. В Чечне сержант Строкач пробыл два месяца. За его плечами несколько боевых выходов в составе разведывательной группы, ценных разведданных, оказавших большую помощь командованию Объединенной группировки войск в Чеченской республике, предотвративших многие планируемые боевиками теракты, десятки, а может быть, и сотни спасенных жизней солдат и мирных жителей этой республики.

При возвращении с последнего задания 15 января 2000 года в районе населенного пункта Сержень-Юрт разведгруппа под командованием капитана Е.В. Рыбалкина обнаружила укрепленный район боевиков, командир принял решение на уничтожение бандитов. Во время боя боевикам подошло подкрепление, силы были неравные, но разведчики не дрогнули, дрались до последнего патрона. В этом бою было уничтожено около 50 боевиков. Образцом мужества и храбрости в бою для своих товарищей был старший сержант Евгений Строкач, который погиб при выполнении этого задания.