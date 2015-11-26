Члены правления федерации выбрали Ясина единогласно

Константин Ясин стал новым главой Федерации КУДО. Фото: предоставлено Федерацией КУДО

Члены правления Федерации КУДО на собрании 16 октября единогласно избрали новым руководителем Федерации Константина Ясина. Там также обсуждались предстоящие ноябрьские соревнования, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации.

“Благодарю членов правления за оказанное доверие. Уверен, что вместе мы сумеем выйти на новый виток развития спорта в Приморском крае. У меня есть четкое представление, как работать с партнерами федерации, спонсорами и СМИ, чтобы эта работа шла на пользу нашим спортсменам, особенно — самым юным. Будем освещать мероприятия, работать со СМИ и трудиться над тем, чтобы КУДО стал любимым спортом дальневосточников,” — прокомментировал свое назначение новый глава федерации КУДО Приморского края.

Константин Ясин стал новым главой Федерации КУДО. Фото: предоставлено Федерацией КУДО Константин Ясин стал новым главой Федерации КУДО. Фото: предоставлено Федерацией КУДО 1 / 2

Также на совещании в головном офисе федерации КУДО по Дальнему Востоку накануне соревнований 9 ноября спланировали грядущие поединки, а также решили ряд организационных вопросов с партнерами и СМИ и обсудили готовность СК Молодежный к приему спортсменов, судей и гостей.

На совещании присутствовали главный тренер федерации Юрий Бородий, тренер юношеской сборной Константин Караульных , помощник руководителя федерации Вячеслав Иванов и директор спортивной школы Бастион.