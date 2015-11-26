"Позавтракал, значит - готовы": во Владивостоке стартовал краевой фестиваль ГТО

Шесть команд от средних специальных учебных учреждений поборются за знаки отличия "Готов к труду и обороне"

Во Владивостоке стартовал краевой фестиваль ГТО. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

На площадке спорткомплекса "Олимпиец" состоялось торжественное открытие краевого фестиваля "Готов к труду и обороне" (6+). Спортсмены от шести средних специальных учебных учреждений Приморья посоревнуются за почетные знаки отличия в ближайшие два дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 18 октября, в игровом зале спортивного комплекса "Олимпиец" собралось около 50 студентов. Торжественное открытие краевого фестиваля ГТО — отправной пункт, после которого девушки и юноши приступают к выполнению комплекса. Сегодня спортсменов ждет пресс, подтягивания и другие состязания. Удачи ребятам пожелали почетные гости мероприятия.

— Это уже, наверное, прошло десятка два сдачи норм комплекса, но сегодня замечательный день, потому что первый раз такое мероприятие проходит среди сузов. Представлено три территории, шесть команд, и ребята сдают нормативы для получения знаков ГТО в возрастной категории 5-6 ступени. На самом деле, мы сегодня запускаем один из этапов, который должен превратиться в следующем году во всероссийский этап сдачи норм ГТО на территории Приморья, — рассказал директор "Центра спортивной подготовки Приморского края" Денис Русинов.

Денис Александрович подтвердил, что для участников всегда обеспечивают торжественную обстановку. Он также отметил, что сегодня в Международный детский центр "Артек" отправляются победители и призеры, выигравшие поездку в центр по итогам краевого летнего фестиваля "Вперед ВФСК ГТО", проходившего в июне.

Помимо Дениса Русинова, присутствующих поздравили посол ГТО в Приморском крае, мастер спорта России по легкой атлетике, чемпион и призер мира, Европы и России среди ветеранов Иван Зайцев и заслуженный работник физической культуры и спорта, судья всероссийской категории, олимпийский арбитр Галина Нестеренко.

— К комплексу я подготавливался полгода, тренировался на брусьях, турниках. Мы по-любому займем первое место, позавтракал, значит — готовы. У меня уже есть золотой значок с прошлых соревнований в 2001 году, и нет сомнений, что и в этот раз мы со всем справимся на отлично, — рассказал участник от ДВГГТКа Сергей Жила.

После вручения золотых знаков отличия ГТО приморцам, успешно выполнившим комплекс ранее, прозвучал гимн России и началась разминка. Сегодня ребят ждет ряд соревнований, и уже через два дня, 19 октября, станут известны имена победителей.

Напомним, возродить нормы ГТО в 2013 году предложил президент России Владимир Путин, а весной 2014 года Минспорта разработало соответствующий механизм. Система ГТО включает 11 уровней сложности выполнения нормативов, в зависимости от возраста и пола. У каждой группы свои обязательные и факультативные испытания. К обязательным относятся бег, подтягивание, прыжки в длину. В целом структура комплекса ГТО включает 11 ступеней для возрастных групп от 6 до 70 лет и старше. Для каждого возраста определены необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму.