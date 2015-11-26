Новые монеты из серии "Ювелирное искусство России" представил банк "Открытие"

Все монеты серии выполнены из серебра 925 пробы

Тематическое фото. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Банк "Открытие" предложил своим клиентам серебряные монеты двух новых серий, выпущенных банком России в октябре 2019 года – "Ювелирное искусство России" и "5-летие ЕАЭС". В серии "Ювелирное искусство России" доступны три вида монет — номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

На аверсе всех трех монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, на реверсе – хрустальный кувшин в серебряной оправе фирмы "Болин" на фоне выполненной в технике лазерного матирования стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы. На монетах с цветным покрытием фрагмент изображения и фон реверса выполнены с применением цветной эмали.

Все монеты серии выполнены из серебра 925 пробы. Диаметр изделия номиналом 3 рубля – 39 мм, изделий номиналом 25 рублей — 60 мм.

Серебряная монета "5-летие ЕАЭС" выпускается номиналом 3 рубля; выполнена из серебра 925 пробы диаметром 39 мм. На аверсе изделия изображен Государственный герб Российской Федерации, на реверсе — в центре изображены очертания стран — членов ЕАЭС, вверху по окружности — выполненные в цвете изображения флагов стран — членов ЕАЭС, продолженные внизу изгибающимися линиями; под флагами расположена выполненная в цвете эмблема ЕАЭС; внизу имеются надписи "5 ЛЕТ" и "ЕАЭС".

Монеты обеих серий можно приобрести в офисах банка "Открытие" в Москве.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.