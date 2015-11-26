Случай с каретой скорой помощи произошел в самом центре города

Дерзкий водитель на дорогом авто умышленно не пропускал скорую помощь. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В самом центре города дерзкий водитель на дорогом авто умышленно не пропустил скорою помощь. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.

В час пик на Алеутской очевидец заснял интересный момент. Водитель Toyota Land Cruiser Prado умышленно не пропустил автомобиль скорой помощи, игнорируя спецсигналы.

Подписчики крайне возмущены таким поведением и жаждут мер наказания для водителя.

Чтобы к его родным и близким также скоро спешил.

Ты сам можешь оказаться в этом автомобиле (03). Не задумался? Кусок "человека" за рулём.

Привлекут, надеюсь.