Дерзкий водитель на дорогом авто умышленно не пропускал скорую помощь

В самом центре города дерзкий водитель на дорогом авто умышленно не пропустил скорою помощь. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.
В час пик на Алеутской очевидец заснял интересный момент. Водитель Toyota Land Cruiser Prado умышленно не пропустил автомобиль скорой помощи, игнорируя спецсигналы.
Подписчики крайне возмущены таким поведением и жаждут мер наказания для водителя.
Чтобы к его родным и близким также скоро спешил.
Ты сам можешь оказаться в этом автомобиле (03). Не задумался? Кусок "человека" за рулём.
Привлекут, надеюсь.