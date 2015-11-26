Дерзкий водитель на дорогом авто умышленно не пропускал скорую помощь

Случай с каретой скорой помощи произошел в самом центре города
Это интересно 11:47
Дерзкий водитель на дорогом авто умышленно не пропускал скорую помощь. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В самом центре города дерзкий водитель на дорогом авто умышленно не пропустил скорою помощь. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.

В час пик на Алеутской очевидец заснял интересный момент. Водитель Toyota Land Cruiser Prado умышленно не пропустил автомобиль скорой помощи, игнорируя спецсигналы.

Подписчики крайне возмущены таким поведением и жаждут мер наказания для водителя.

Чтобы к его родным и близким также скоро спешил.

Ты сам можешь оказаться в этом автомобиле (03). Не задумался? Кусок "человека" за рулём.

Привлекут, надеюсь.

Написать автору
Тэги: скорая помощь автовладельцы

В Приморье наградили инспекторов ДПС, спасших 7-месячную девочку

17 сентября, 10:41

Новые аппараты для сердечно-легочной реанимации поступили в Сахалинскую областную больницу

10 сентября, 20:05

Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в машине скорой помощи в Приморье

22 августа, 18:45

Усилия властей по развитию ДФО могут оказаться напрасными из-за действий налоговых органов

10:58
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia