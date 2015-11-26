"Будем биться?": водителей предупредили о новой опасности на центральной дороге

Во Владивостоке жителей ожидает неприятный "сюрприз" на трассе
Это интересно 12:30
Во Владивостоке жителей ожидает неприятный "сюрприз" на трассе. Фото: ИА PrimaMedia

В социальных сетях предупреждают водителей о новом неприятном "сюрпризе" на дороге и призывают быть острожными. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps.control.

По словам очевидца, после ремонта работ теплотрасс на Авангарде, дорогу сделали так, что образовалась большая впадина, очень опасная для водителей. Участок дороги, где появилось новое образование, никак не подсвечивается и не имеет никаких опознавательных знаков.

"Я пока шел, лично видел, как пассажирский автобус чуть не сделал сальто на 360 градусов, а после него автомобиль потерял управление и чуть не врезался в дом, " — сообщает автор поста.

Пользователи выражают свое негодование.

Если это соответствует действительности, это очень опасная ситуация! Несколько лет назад на спуске от весового контроля в сторону Углового микроавтобус попал в аналогичное углубление в дорожном покрытии и, потеряв управление, вылетел на "встречку". Результат — лобовое столкновение с грузовиком и гибель людей! Если дорожники не исправят свой "косяк", до беды недалеко.

Во Владивостоке бывает иначе.

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП) автовладельцы

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