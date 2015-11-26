Электричка сбила пенсионера во Владивостоке

Мужчина шел по путям и не реагировал на звуковой сигнал железнодорожного состава
Происшествия 12:47
Электропоезд. Фото: ИА PrimaMedia

Электропоезд сбил 80-летнего мужчину, который шел по железнодорожным путям в районе станций Седанка – Океанская, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Машинист электропоезда "Владивосток-Кневичи" применил экстренное торможение, для предотвращения наезда на мужчину, но несмотря на предпринятые меры, избежать столкновения не удалось, мужчина не успел уйти с путей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции Владивостокского ЛУ МВД России проводится проверка. По результатам которой, материалы дела будут переданы в Приморский следственный отдел Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

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Тэги: поезд пассажирский смерть, гибель

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