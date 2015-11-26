В Сахалинской облдуме утвердили новые меры соцподдержки

Депутаты обсудили возможность увеличения денежной выплаты малоимущим категориям жителей области

Заседание облдумы. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

На очередном заседании Сахалинской областной Думы был принят проект закона об увеличенном размере единовременной денежной выплаты малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину. Так сумма выплаты выросла с 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Эти средства жители могут использовать на компенсацию затрат по полученным медицинским услугам, которые не предусмотрены полисом ОМС. Кроме того, их можно направить на зубопротезирование (штампованные и цельнолитые ортопедические конструкции из кобальто-хромового сплава, частично съемные и полные съемные конструкции), сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской облдумы.

Во время обсуждения депутаты отметили, что данный законопроект очень нужен жителям нашей области, но все-таки размеры социальной помощи необходимо увеличивать. Установленная сумма, даже с учетом повышения, не позволяет проводить протезирование комплексно и в наименьшие сроки. В связи с этим, парламентарии предложили министерству социальной защиты совместно рассмотреть возможность увеличения размеров компенсации затрат на зубопротезирование малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Кроме того, от депутата Светланы Ивановой прозвучало предложение пригласить высококвалифицированных стоматологов из Китая для работы по контракту.

Заседание облдумы. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Заседание облдумы. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы 1 / 2

Так же для этих категорий граждан предлагается увеличить общий размер единовременной денежной выплаты с 50 до 80 тысяч рублей. На эти средства обратившиеся смогут приобрести обувь, одежду, бытовую технику, мебель и так далее.

Для того, чтобы все малоимущие семьи и граждане области могли беспрепятственно воспользоваться компенсацией, государственную социальную помощь граждане теперь смогут получать не только по месту жительства, но и по месту их пребывания.

Представляя документ, первый заместитель министра социальной защиты Татьяна Алексашина, отметила, что дополнительных финансовых средств из областного бюджета на эти цели не потребуется, так как количество получателей единовременной денежной выплаты ежегодно снижается. В частности, в 2016 году их количество составило 38 человек, в 2017 году – 31 человек, в 2018 году – 24.