Во Владивостоке горожане призывают к жесткому самосуду во дворе над авто, которые закрывают единственные пешеходный переход. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps.control.
Со слов жителей, между домами Жигура 22 и 24 единственный проход к лестнице, регулярно заставлен машинами.
"Там крутой косогор, который трудно обходить по кустам. Если сдать назад на полметра, проход освободится. Уважаемые автолюбители, просим вас не загораживать пешеходную дорожку," — сообщает автор поста.
Пользователи поддержали жителей и предлагают свои методы борьбы.
Кирпич в помощь!
Возьмите краской обозначите этот проход, зебру нанесите а уже кто будет на нее вставать врубайте фары им.
Только бетонный блок поможет.