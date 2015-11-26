Горожане призывают к жесткому самосуду во дворе над авто

Пользователи поддержали жителей и предлагают свои методы борьбы
Это интересно 13:29
Горожане призывают к жесткому самосуду во дворе над авто. Фото: dps.control

Во Владивостоке горожане призывают к жесткому самосуду во дворе над авто, которые закрывают единственные пешеходный переход. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps.control.

Со слов жителей, между домами Жигура 22 и 24 единственный проход к лестнице, регулярно заставлен машинами.

"Там крутой косогор, который трудно обходить по кустам. Если сдать назад на полметра, проход освободится. Уважаемые автолюбители, просим вас не загораживать пешеходную дорожку," — сообщает автор поста.

Пользователи поддержали жителей и предлагают свои методы борьбы.

Кирпич в помощь!

Возьмите краской обозначите этот проход, зебру нанесите а уже кто будет на нее вставать врубайте фары им.

Только бетонный блок поможет.

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Тэги: автовладельцы автостоянка

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