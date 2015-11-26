"Стоп: звонят мошенники": полиция предупреждает о новых уловках аферистов

Действуют профессионально, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение
Это интересно 13:59
Действуют профессионально, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Фото: pixabay.com

Полиция Приморья предупреждает, что работает новая схема мошенничества. Сотрудники запустили профилактическую акцию "Стоп: телефонное мошенничество!". Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

В целях правового информирования граждан и предупреждения мошеннических действий начальник службы участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский" подполковник полиции Константин Храмцов провел беседу по профилактике телефонного мошенничества в городском совете.

Сотрудник отметил, что наиболее распространенный вид обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения родственника.

Как правило, жертвами преступников становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. В таких случаях полицейские советуют прервать звонок и перезвонить человеку, который якобы попал в беду.

Действуют мошенники профессионально, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение, и они готовы сделать все, что им скажут.

Также, распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты банковских карт или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.

Для бдительности граждан, пенсионерам были вручены тематические памятки о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, содержащие информацию о случаях телефонного мошенничества, методах, которые используют мошенники.

Написать автору
Тэги: связь (телекоммуникации) мошенничество

Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения

17 октября, 18:25

Русский MeetUp-2019: о кибербезопасности из первых рук

17 октября, 10:45

МТС открыла Центр 5G

14 октября, 16:10

Константин Ясин стал новым главой Федерации КУДО

12:42
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia