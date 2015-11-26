"Стоп: звонят мошенники": полиция предупреждает о новых уловках аферистов

Действуют профессионально, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение

Действуют профессионально, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Фото: pixabay.com

Полиция Приморья предупреждает, что работает новая схема мошенничества. Сотрудники запустили профилактическую акцию "Стоп: телефонное мошенничество!". Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

В целях правового информирования граждан и предупреждения мошеннических действий начальник службы участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский" подполковник полиции Константин Храмцов провел беседу по профилактике телефонного мошенничества в городском совете.

Сотрудник отметил, что наиболее распространенный вид обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения родственника.

Как правило, жертвами преступников становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. В таких случаях полицейские советуют прервать звонок и перезвонить человеку, который якобы попал в беду.

Действуют мошенники профессионально, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение, и они готовы сделать все, что им скажут.

Также, распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты банковских карт или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.

Для бдительности граждан, пенсионерам были вручены тематические памятки о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, содержащие информацию о случаях телефонного мошенничества, методах, которые используют мошенники.